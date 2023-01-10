وكيلة اللاعبين سونيا سويد تتهم رئيس اتحاد الكرة الفرنسي بالتحرش
اتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية، بول لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتحرش الجنسي في تصريحات لقناة " BFMTV " الفرنسية.
وروت الوكيلة لقاءها مع رئيس الاتحاد الفرنسي في بيته، حيث كانت على موعد عمل وكان من المفروض أن تحضر معهم بريجيت هنريك نائبة الرئيس السابقة.
وقالت وكيلة اللاعبين الشهيرة: "ذهبت إلى شقته. عندما وصلت، كان هناك شامبانيا، أنا مندهشة تمامًا لكني ما زلت متحفظة. نحن نتبادل، نتحدث عن كرة القدم النسائية إلا أن بريجيت هنريك (نائبة رئيس الاتحاد السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم) لم تأت، وعلاوة على ذلك لن تأتي أبدًا".
وأضافت: "خلال هذا الموعد، تطورت الأمور، أخبرني بوضوح تام أنه إذا كنا أقرب، فستتحقق أفكاري. على أي حال، سيكون لديه دافع أكبر لمساعدتي في هذا الاتجاه".
ولم تكتم سونيا سويد الوكيلة الشهيرة لعدة نجمات في كرة القدم دموعها وشرحت صدمتها قائلة: "تلقيت صفعة كبيرة.. شعرت بخيبة أمل من رئيسي. بالنسبة لي، يجب أن يكون نموذجيًا ولم يكن كذلك".
وساندت إميلي كاستيرا وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية وكيلة اللاعببن وكتبت: "مبروك سونيا سويد على شجاعة شهادتك. سيكون تحقيقنا جديرا بذلك. أراك قريبا".
كما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل وطلب توضيحات من نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي الذي يواجه عدة مشاكل وتحقيقات حول فساد مالي وأخلاقي ومطالبات باستقالته.
أزمات لوغريت تتواصل بعد حديثه عن زيدان
وكان لوغريت تحدث في مقابلة مع شبكة RMC الفرنسية عن إمكانية انتقال زيدان لتدريب البرازيل قائلا: "سأكون مندهشا إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس شأني. لم يسبق لي أن التقيت به. لم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه".
وأضاف: "زيدان يمكنه الذهاب حيث يريد لتدريب أي ناد في أوروبا، سيكون لديه ما يشاء. لكني لا أستطيع تصديق تدريبه للبرازيل".
ونفى رئيس الاتحاد الفرنسي الاتصال بزيدان للتفاوض معه بشأن تدريب المنتخب الوطني وأنه لن يرد عليه في حال الاتصال به قائلا: "لم أتصل به حتى هاتفيا. لماذا أتصل به لقد اتفقت مع ديدييه".
وبقيادة ديشان، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم في 2021. كما وصلت فرنسا إلى نهائي بطولة أوروبا 2016 ونهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.
وديشان هو رابع مدرب يقود منتخبا إلى نهائيين متتاليين بكأس العالم بعد فيتوريو بوتسو (إيطاليا) وكارلوس بيلاردو (الأرجنتين) وفرانتس بيكنباور (ألمانيا الغربية) وخسر الأخيران النهائي الثاني.