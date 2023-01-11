نويل لوغريت رئيس اتحاد الكرة الفرنسي يواجه أزمة كبيرة
نويل لوغريت رئيس اتحاد الكرة الفرنسي يواجه أزمة كبيرة
إسبانيا

صحف رياضية: "لوغريت.. الدفع نحو الاعتزال".. و"منقذو إنتر ميلان"

مباراة ريال مدريد وفالنسيا والضغط على رئيس اتحاد الكرة الفرنسي للرحيل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة الأربعاء..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: يا لها من مباراة

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وكتبت: "يا لها من مباراة".

الصحيفة اهتمت بتطورات انتقال جواو فيليكس إلى تشيلسي، وكتبت: "فيليكس في لندن".

كما اهتمت برافائيل نادال ومشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "نادال أمام تحدِ قوي".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: نصف نهائي مع توتر في دكة البدلاء

ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت عن وصول برشلونة: "تحدٍ سوبر"، وعن مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا، كتبت: "نصف نهائي مع توتر في دكة البدلاء".

الصحيفة اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، وإمكانية إقصاء برشلونة للسيدات من كأس ملكة إسبانيا رغم التأهل والفوز 9-0، ونتائج رالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز ينسحب بعد عطل في السيارة".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: أتلتيكو مدريد يستهدف ديباي

ركزت الصحيفة على رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ممفيس ديباي، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يرغب في ممفيس ديباي".

الصحيفة اهتمت بوصول برشلونة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، وكتبت: "برشلونة في السعودية مع حماس كبير".

كما اهتمت الصحيفة برالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز وبرادة يسقطان بسبب حوادث سير".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: تأثير مهدئ للسوبر الإسباني

ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا في السعودية، وكتبت: "تأثير مهدئ للسوبر الإسباني".

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا والنسخة المقبلة.

كما اهتمت الصحيفة برغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ممفيس ديباي، وكتبت: "أتلتيكو مدريد: الهدف ديباي".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: بوكيتينو يقترب من قيادة تشيلسي

ركزت الصحيفة على تشيلسي وإمكانية تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا، وكتبت: "سيكون مدربًا لتشيلسي حال إقالة بوتر".

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد لنصف نهائي كأس رابطة الأندية بعد الفوز على شارلتون 3-0 وليستر سيتي 2-0.

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: الدفع نحو الاعتزال

ركزت الصحيفة على مشاكل نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والضغوط لرحيله، وكتبت: "الدفع نحو الاعتزال".

الصحيفة اهتمت بمباريات الدوري الفرنسي، وكتبت عن مواجهة ستراسبورغ ولانس: "لانس.. الحق في الحلم".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديلو سبورت: منقذو الإنتر

ركزت الصحيفة على مباراة إنتر ميلان ضد بارما في دور الـ 16 بكأس إيطاليا، ودالتي فاز بها الإنتر (2-1)، وعنونت: "منقذو الإنتر"، كأس إيطاليا: "لاوتارو.. واتشربي.. التأهل".

بارما بوفون يخيف إنزاغي: عودة تستحق ربع النهائي.. انتهت في الوقت الإضافي.

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت
الدوري الإسباني

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