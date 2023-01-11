صحف رياضية: "لوغريت.. الدفع نحو الاعتزال".. و"منقذو إنتر ميلان"

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وكتبت: "يا لها من مباراة".
الصحيفة اهتمت بتطورات انتقال جواو فيليكس إلى تشيلسي، وكتبت: "فيليكس في لندن".
كما اهتمت برافائيل نادال ومشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "نادال أمام تحدِ قوي".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: نصف نهائي مع توتر في دكة البدلاء
ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت عن وصول برشلونة: "تحدٍ سوبر"، وعن مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا، كتبت: "نصف نهائي مع توتر في دكة البدلاء".
الصحيفة اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، وإمكانية إقصاء برشلونة للسيدات من كأس ملكة إسبانيا رغم التأهل والفوز 9-0، ونتائج رالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز ينسحب بعد عطل في السيارة".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: أتلتيكو مدريد يستهدف ديباي
ركزت الصحيفة على رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ممفيس ديباي، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يرغب في ممفيس ديباي".
الصحيفة اهتمت بوصول برشلونة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، وكتبت: "برشلونة في السعودية مع حماس كبير".
كما اهتمت الصحيفة برالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز وبرادة يسقطان بسبب حوادث سير".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: تأثير مهدئ للسوبر الإسباني
ركزت الصحيفة على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا في السعودية، وكتبت: "تأثير مهدئ للسوبر الإسباني".
الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا والنسخة المقبلة.
كما اهتمت الصحيفة برغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ممفيس ديباي، وكتبت: "أتلتيكو مدريد: الهدف ديباي".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: بوكيتينو يقترب من قيادة تشيلسي
ركزت الصحيفة على تشيلسي وإمكانية تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا، وكتبت: "سيكون مدربًا لتشيلسي حال إقالة بوتر".
الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد لنصف نهائي كأس رابطة الأندية بعد الفوز على شارلتون 3-0 وليستر سيتي 2-0.
غلاف صحيفة ذا صن
ليكيب: الدفع نحو الاعتزال
ركزت الصحيفة على مشاكل نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والضغوط لرحيله، وكتبت: "الدفع نحو الاعتزال".
الصحيفة اهتمت بمباريات الدوري الفرنسي، وكتبت عن مواجهة ستراسبورغ ولانس: "لانس.. الحق في الحلم".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديلو سبورت: منقذو الإنتر
ركزت الصحيفة على مباراة إنتر ميلان ضد بارما في دور الـ 16 بكأس إيطاليا، ودالتي فاز بها الإنتر (2-1)، وعنونت: "منقذو الإنتر"، كأس إيطاليا: "لاوتارو.. واتشربي.. التأهل".
بارما بوفون يخيف إنزاغي: عودة تستحق ربع النهائي.. انتهت في الوقت الإضافي.