صحف رياضية: "لوغريت.. الدفع نحو الاعتزال".. و"منقذو إنتر ميلان"

ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت عن وصول برشلونة: "تحدٍ سوبر"، وعن مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا، كتبت: "نصف نهائي مع توتر في دكة البدلاء".

الصحيفة اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، وإمكانية إقصاء برشلونة للسيدات من كأس ملكة إسبانيا رغم التأهل والفوز 9-0، ونتائج رالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز ينسحب بعد عطل في السيارة".