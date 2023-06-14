ليونيل ميسي.. هل انتهى شغفه الكروي بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022؟

"ميسي" ختم لعبة كرة القدم

منذ أن فاز النجم الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، دائما ما كانت تتردد هذه المقولة (ميسي ختم لعبة كرة القدم).

وكان ميسي يحلم دائما بالتتويج بكأس العالم من أجل اقتناء الجوهرة الناقصة في تاج مسيرته الكروية، وليضع ما يشبه كلمة النهاية، حتى تحقق ذلك في المشاركة الأخيرة له بمونديال قطر، ليحقق "البرغوث" جميع الألقاب الممكنة سواء على المستوى الدولي أو مستوى الأندية.

وأصبح المونديال هو اللقب الدولي الثاني لميسي مع الأرجنتين بعد حصد لقب كوبا أمريكا في 2021، بخلاف تتويجه بكأس فيناليسيما 2022 التي أقيمت بين بطل قارة أوروبا وبطل قارة أمريكا الجنوبية.

ويعد ميسي أكثر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم (7 مرات)، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعد أن سجل 102 هدف في 174 مباراة.