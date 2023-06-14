ليونيل ميسي.. هل انتهى شغفه الكروي بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022؟
"لن أشارك في كأس العالم 2026.. والكرة الذهبية لم تعد تهمني".. هكذا طالعنا الأرجنتيني ليونيل ميسي في آخر تصريحاته الصادمة، إذ إنه بمجرد أن أنهى مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي أجرى عدة حوارات إعلامية ليردد خلالها مرارا وتكرارا "أنه فقط يريد أن يقضي أعوامه الأخيرة في المستطيل الأخضر دون ضغوط".
وكان ميسي قد أعلن انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي، ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.
"ميسي" ختم لعبة كرة القدم
منذ أن فاز النجم الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، دائما ما كانت تتردد هذه المقولة (ميسي ختم لعبة كرة القدم).
وكان ميسي يحلم دائما بالتتويج بكأس العالم من أجل اقتناء الجوهرة الناقصة في تاج مسيرته الكروية، وليضع ما يشبه كلمة النهاية، حتى تحقق ذلك في المشاركة الأخيرة له بمونديال قطر، ليحقق "البرغوث" جميع الألقاب الممكنة سواء على المستوى الدولي أو مستوى الأندية.
وأصبح المونديال هو اللقب الدولي الثاني لميسي مع الأرجنتين بعد حصد لقب كوبا أمريكا في 2021، بخلاف تتويجه بكأس فيناليسيما 2022 التي أقيمت بين بطل قارة أوروبا وبطل قارة أمريكا الجنوبية.
ويعد ميسي أكثر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم (7 مرات)، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعد أن سجل 102 هدف في 174 مباراة.
مفاوضات الهلال وبرشلونة
كان ميسي يمني النفس مؤخرا بختام مسيرته مع نادي طفولته وهو برشلونة، الذي رحل عنه مجبرا منذ عامين إلى سان جيرمان، بسبب الأزمات المالية التي طاردت الفريق.
وبعدما ظهرت بوادر ضوء في نهاية النفق المظلم، واستعاد برشلونة عافيته وتلقى اللاعب الأرجنتيني وعودا من خوان لابورتا، رئيس البارسا، بفعل كل ما في وسعه لإعادته إلى "البلوغرانا"، أخفق النادي مجددا في منح أسطورته الضمانات الكافية التي ستضمن عودته.
وفي ظل صدمة ميسي وشعوره بالضيق، ظهرت صفقة ضخمة قادمة من الدوري السعودي، حيث قدم له نادي الهلال عرضا خرافيا، كما وصفته العديد من التقارير، ولكن كان لميسي رأي آخر.
لماذا فضل ميسي الدوري الأمريكي؟
وقال ميسي في تصريحات إعلامية عقب اتخاذ قرار الانتقال للدوري الأمريكي: "أنا في لحظة أريد فيها الابتعاد عن التركيز قليلاً، والتفكير أكثر في عائلتي. لقد أمضيت عامين كانت الأمور فيهما سيئة للغاية على مستوى الأسرة لدرجة أنني لم أستمتع بها، لقد مررت بذلك الشهر، كان مذهلاً بالنسبة لي لكوني فزت بكأس العالم، أريد إعادة اكتشاف نفسي والاستمتاع مع عائلتي وأولادي، من يوم لآخر".
القرار الأغرب
الكثير من المحللين والمتابعين وصفوا قرار ميسي بالانتقال للدوري الأمريكي بأنه الأغرب للاعب في قمة عطائه الكروي، حيث يقبع إنتر ميامي في المركز الأخير بترتيب المنطقة الشرقية، بعد 16 مباراة خسر منها 11.
وخسر الفريق 5 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها.
نصيحة أخيرة
وقرر ميسي في حواره مع صحيفة "تيتان" الصينية، حيث يوجد مع منتخب بلاده الآن، توجيه نصيحة للاعبين الشباب، وكأنها رسالة وداع، قائلا: "نصيحتي للاعبي كرة القدم الشبان أن مسيرة اللاعب تمضي بسرعة، لست معلماً، لكن أود أن أنصحكم، عندما تنتهي مسيرتكم في ملاعب كرة القدم، لن تحصلوا على مسيرة أخرى، لذا عليكم اغتنامها".