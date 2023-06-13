ميسي يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في كأس العالم 2026
فجّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة، مفادها أن كأس العالم 2022 في قطر كانت الأخيرة له، وأنه لن يشارك في النسخة المقبلة عام 2026.
وبعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن ميسي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم.
وقال ميسي: "لعبت آخر كأس عالم في مسيرتي وتوجت به، لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليست لدي نية للمشاركة مجدداً".
وعاد ليؤكد مجددًا: "كما قلت سابقا.. لم أغير رأيي بشأن ذلك. أود التواجد لمشاهدتها، لكنني لن أشارك".
وبسؤاله عن طموحه وزيادة عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، قال: "لا تُهمني في هذه المرحلة من مسيرتي، لم تصبح مهمة بالنسبة لي".
وأضاف: "دائمًا أقول إن الجوائز الفردية ليست الأهم، ما يهمني هو الجوائز الجماعية والبطولات، وأهم بطولة هي بطولة كأس العالم، هذه أعظم جائزة لي".
وأكد ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي بعد أن رفض مهاجم الأرجنتين عرضًا مغريًا من السعودية، لينتقل للعب خارج حدود أوروبا لأول مرة خلال أكثر من 20 عامًا.
وقال ميسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، وقررنا مواصلة طريقنا هناك.. لقد حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأمريكي لتجربة مختلفة في كرة القدم".
وأضاف: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أمريكا لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".