ميسي يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

وبعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن ميسي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال ميسي: "لعبت آخر كأس عالم في مسيرتي وتوجت به، لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليست لدي نية للمشاركة مجدداً".

وعاد ليؤكد مجددًا: "كما قلت سابقا.. لم أغير رأيي بشأن ذلك. أود التواجد لمشاهدتها، لكنني لن أشارك".

وبسؤاله عن طموحه وزيادة عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، قال: "لا تُهمني في هذه المرحلة من مسيرتي، لم تصبح مهمة بالنسبة لي".

وأضاف: "دائمًا أقول إن الجوائز الفردية ليست الأهم، ما يهمني هو الجوائز الجماعية والبطولات، وأهم بطولة هي بطولة كأس العالم، هذه أعظم جائزة لي".