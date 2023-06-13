ميسي بطل مونديال 2022
ميسي بطل مونديال 2022

ميسي يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

ميسي يحسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين
محمود مهدي
محمود مهدي

فجّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة، مفادها أن كأس العالم 2022 في قطر كانت الأخيرة له، وأنه لن يشارك في النسخة المقبلة عام 2026.

ميسي لن يشارك في كأس العالم 2026

وبعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن ميسي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال ميسي: "لعبت آخر كأس عالم في مسيرتي وتوجت به، لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليست لدي نية للمشاركة مجدداً".

وعاد ليؤكد مجددًا: "كما قلت سابقا.. لم أغير رأيي بشأن ذلك. أود التواجد لمشاهدتها، لكنني لن أشارك".

وبسؤاله عن طموحه وزيادة عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، قال: "لا تُهمني في هذه المرحلة من مسيرتي، لم تصبح مهمة بالنسبة لي".

وأضاف: "دائمًا أقول إن الجوائز الفردية ليست الأهم، ما يهمني هو الجوائز الجماعية والبطولات، وأهم بطولة هي بطولة كأس العالم، هذه أعظم جائزة لي".

ميسي بطل مونديال 2022
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وأكد ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي بعد أن رفض مهاجم الأرجنتين عرضًا مغريًا من السعودية، لينتقل للعب خارج حدود أوروبا لأول مرة خلال أكثر من 20 عامًا.

وقال ميسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، وقررنا مواصلة طريقنا هناك.. لقد حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأمريكي لتجربة مختلفة في كرة القدم".

وأضاف: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أمريكا لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

المنتخب الأرجنتيني
كأس العالم 2026

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