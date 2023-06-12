أغويرو: لهذا السبب ميسي لم ينتظر برشلونة
تحدث سيرجيو أغويرو، مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، عن تقييمه لقرار مواطنه ليونيل ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، وعدم العودة إلى صفوف برشلونة، بعد انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، بعد فترة شد وجذب ورغبة اللاعب في العودة لصفوف برشلونة، ولكن الأخير واجه صعوبات في تقديم ضمانات للاعب والانتظار حتى يتم تسوية ملف الجدوى الاقتصادية مع رابطة الدوري الإسباني.
وقال أغويرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين: "ما يمكنني قوله فقط لميسي حاليًّا هو أن يستمتع، وأن يعيش الحياة كما يريد الآن".
وأضاف: "أنْ تظلَّ لسنوات عديدة على القمة وبالمستوى الذي تلعب فيه كل عام، هذا أمر بالتأكيد يصعب الحفاظ عليه، وأعتقد أنه ميسي الآن اتخذ قرارًا بالاسترخاء مع عائلته".
وتابع أغويرو: "كان بالتأكيد سيكون أمرًا رائعًا أن يتواجد ميسي في برشلونة ليعتزل بأفضل طريقة كما فعل سيرجيو بوسكيتس، وتشافي هيرنانديز، وإنييستا، وجوردي ألبا، والعديد من الذين رحلوا بشكل جيد".
وأوضح النجم الأرجنتيني: "لقد اتخذ ميسي قرارًا بعدم العودة إلى برشلونة بسبب رغبته في عدم الانتظار، وعدم الإصابة بالتوتر بشأن ما سيحدث حتى اللحظات الأخيرة، ويجب دعمه، أنا سعيد لأنني أعيش في ميامي، وسأكون هناك في انتظاره".
يُذكر أن الدوري الأمريكي يُلعب من قسمين الشرقي والغربي وتضم كل مجموعة منهما 15 فريقًا ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى الملحق لتحديد بطل الدوري.
ويحتل إنتر ميامي المركز الـ15 والأخير في مجموعته بالقسم الشرقي بعدما حصد 15 نقطة من 16 مباراة ويبتعد عن مراكز الملحق بـ6 نقاط.