أغويرو: لهذا السبب ميسي لم ينتظر برشلونة

تحدث سيرجيو أغويرو، مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، عن تقييمه لقرار مواطنه ليونيل ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، وعدم العودة إلى صفوف برشلونة، بعد انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، بعد فترة شد وجذب ورغبة اللاعب في العودة لصفوف برشلونة، ولكن الأخير واجه صعوبات في تقديم ضمانات للاعب والانتظار حتى يتم تسوية ملف الجدوى الاقتصادية مع رابطة الدوري الإسباني.

وقال أغويرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين: "ما يمكنني قوله فقط لميسي حاليًّا هو أن يستمتع، وأن يعيش الحياة كما يريد الآن".