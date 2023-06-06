فيديو يكشف عن اجتماع كريم بنزيما مع وفد نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني عن لقطات مصورة تظهر الفرنسي كريم بنزيما خلال اجتماعه في أحد المطاعم بإسبانيا مع وفد نادي الاتحاد السعودي الممثل في رئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

ومن المقرر أن ينظم ريال مدريد حفلا لتوديع كريم بنزيما في مقر النادي، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رحيل النجم الفرنسي رسميا عن صفوف "الميرنغي".

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أشارت مؤخرا إلى أن رئيس الاتحاد ونائبه توجّها إلى العاصمة الإسبانية مدريد في وقت سابق، لإتمام إجراءات انضمام كريم بنزيما للنادي لمدة موسمين، في صفقة قياسية.