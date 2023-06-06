فيديو يكشف عن اجتماع كريم بنزيما مع وفد نادي الاتحاد السعودي (شاهد)
كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني عن لقطات مصورة تظهر الفرنسي كريم بنزيما خلال اجتماعه في أحد المطاعم بإسبانيا مع وفد نادي الاتحاد السعودي الممثل في رئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.
ومن المقرر أن ينظم ريال مدريد حفلا لتوديع كريم بنزيما في مقر النادي، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رحيل النجم الفرنسي رسميا عن صفوف "الميرنغي".
وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أشارت مؤخرا إلى أن رئيس الاتحاد ونائبه توجّها إلى العاصمة الإسبانية مدريد في وقت سابق، لإتمام إجراءات انضمام كريم بنزيما للنادي لمدة موسمين، في صفقة قياسية.
ووفقا للفيديو الذي نشره البرنامج الإسباني الشهير عبر حسابه على تويتر، مساء الاثنين، فقد ظهر الحائلي وهو يرحل مبتسما من المطعم قبل أن يخرج الكعكي سريعا، ثم تبعهما كريم بنزيما إلى سيارته الخاصة، قبل أن يتوقف قليلا لالتقاط الصور مع بعض المشجعين.
بدا أن الاجتماع جاء بعدما أكدت عدة تقارير إعلامية أن كريم بنزيما وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي، بعدما أصبح لاعبا حرا إثر فك ارتباطه مع نادي ريال مدريد الإسباني.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا" المختص بأخبار سوق الانتقالات، قد كشف عن إتمام التعاقد بين الطرفين.
وقال رومانو عبر حسابه على تويتر إنه بعد توقيع كريم بنزيما على عقود انضمامه لصالح نادي الاتحاد أصبح لاعبا في صفوف بطل الدوري السعودي، مشيرا إلى أن التعاقد سيكون لمدة موسمين حتى صيف 2025.
كما يمتلك نادي الاتحاد بندا في التعاقد يسمح له بموسم إضافي مع بنزيما.
ولم يعلن نادي الاتحاد حتى الآن أي تفاصيل بشكل رسمي عن التعاقد مع بنزيما.
وينتظر بنزيما، حال إتمام التعاقد، المشاركة في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة بطل الدوري السعودي.
وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل.
وأصبح بنزيما رابع لاعب يرحل عن صفوف النادي الملكي، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.
وارتدي بنزيما قميص ريال مدريد لمدة 14 عاما منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.
وتوج بنزيما مع "الميرنغي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.