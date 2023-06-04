رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما
أعلن نادي ريال مدريد رسميًا رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق، اليوم الأحد، بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسمًا مليئًا بالألقاب.
وقال النادي في بيان: "كانت مسيرة بنزيما في ريال مدريد مثالًا للتصرف والاحترافية، ومثّل قيم نادينا. استحق كريم حق تقرير مستقبله".
ويخوض بنزيما آخر مبارياته مع الريال، مساء اليوم، ضد أتلتيك بلباو، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.
وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023.
ولعب كريم بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.
وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.
ونجح بنزيما في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 6 أخرى.
وتوج كريم مع "الميرنغي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.
ومن المقرر أن يقام يوم الثلاثاء المقبل 6 يونيو، حفل وداع لكريم بنزيما في المدينة الرياضية، بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.
وتعد مباراة الليلة، هي الأخيرة أيضًا لكل من ماركو أسينسيو وإيدين هازارد اللذين تم الإعلان عن رحيلهما بشكل نهائي عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، كما أنها قد تكون الأخيرة لعدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية شهر يونيو الجاري، أبرزهم ناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس.