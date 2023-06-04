رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق، اليوم الأحد، بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسمًا مليئًا بالألقاب.

وقال النادي في بيان: "كانت مسيرة بنزيما في ريال مدريد مثالًا للتصرف والاحترافية، ومثّل قيم نادينا. استحق كريم حق تقرير مستقبله".

ويخوض بنزيما آخر مبارياته مع الريال، مساء اليوم، ضد أتلتيك بلباو، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.

وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023.

ولعب كريم بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.