تقرير: النصر السعودي يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب لويس كاسترو
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق فنيًا، خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف نادي النصر حسم ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في الموسم المقبل، بعد رحيل الفرنسي رودي غارسيا قبل نهاية الموسم المنصرم لسوء النتائج.
وقالت الصحيفة، إن "المفاوض النصراوي حدد مهلة حتى بداية الأسبوع المقبل، للمدرب لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم له".
وأشارت إلى أن "النادي السعودي يأمل في حسم ملف المدرب، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يثق مفاوض النصر في أن المدرب البرتغالي سيحسم قراره، خلال الفترة المحددة".
وينتهي عقد كاسترو مع فريق بوتافوغو البرازيلي، في ديسمبر المقبل، وسبق له أن خاض تجربة سابقة في الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادي الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل إلى بوتافوغو في 2022.
ودرَّب كاسترو، البالغ من العمر 61 عامًا، عددًا من الفرق؛ أبرزها بورتو، وريو آفي، وفيتوريا دي غيماريش، وشاختار دونيتسك.
وكانت تقارير سابقة، كشفت عن تعثر مفاوضات إدارة "العالمي" مع البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب ليل الفرنسي الحالي وروما الإيطالي السابق، من أجل قيادة الفريق.
وانتهت المفاوضات بسبب طلب فونسيكا بالحصول على 20 مليون دولار، كي ينهي عقده مع ليل قبل عام من نهايته في صيف 2024.
إلا أن إدارة النصر كشفت للمدرب أن الميزانية المرصودة للجهاز الفني بمساعديه لا تتجاوز 9 ملايين دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب من المدير الفني البرتغالي.
ويعتزم نادي النصر القيام بجولة آسيوية تبدأ في اليابان من 21 إلى 29 يوليو، تشمل مواجهتين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وصيف أوروبا يومي 25 و27 من الشهر المقبل.