تقرير: النصر السعودي يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب لويس كاسترو

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق فنيًا، خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف نادي النصر حسم ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في الموسم المقبل، بعد رحيل الفرنسي رودي غارسيا قبل نهاية الموسم المنصرم لسوء النتائج.

وقالت الصحيفة، إن "المفاوض النصراوي حدد مهلة حتى بداية الأسبوع المقبل، للمدرب لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم له".

وأشارت إلى أن "النادي السعودي يأمل في حسم ملف المدرب، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يثق مفاوض النصر في أن المدرب البرتغالي سيحسم قراره، خلال الفترة المحددة".