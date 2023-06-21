تقرير: حكيم زياش أتم اتفاقه للانتقال إلى النصر السعودي
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، أكمل تفاصيل انتقاله لنادي النصر السعودي، لينضم للفريق في الميركاتو الجاري.
وقال رومانو عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأربعاء: "النصر السعودي توصل لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش، كما تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع تشيلسي".
وأضاف: "الدولي المغربي سيوقع عقداً مع النصر يستمر حتى 2026".
ويرتبط زياش صاحب الـ30 عاما مع تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو 2025.
وكان موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي قد ذكر مؤخرا أن النصر وصل لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع تشيلسي لضم اللاعب المغربي، مؤكدا أن اللاعب منفتح على العرض السعودي.
وانضم حكيم إلى تشيلسي قادما من أياكس في عام 2020.
وخاض زياش مع تشيلسي 107 مباريات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 13 أخرى.
وسيجاور زياش، حال انضمامه للعالمي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر في الميركاتو الماضي، كما يستهدف النادي السعودي إبرام المزيد من التعاقدات الفترة المقبلة، حيث ارتبط اسمه بإمكانية ضم ساؤول نيغيز، نجم أتلتيكو مدريد، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي.