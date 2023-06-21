تقرير: حكيم زياش أتم اتفاقه للانتقال إلى النصر السعودي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، أكمل تفاصيل انتقاله لنادي النصر السعودي، لينضم للفريق في الميركاتو الجاري.

وقال رومانو عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأربعاء: "النصر السعودي توصل لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش، كما تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع تشيلسي".

وأضاف: "الدولي المغربي سيوقع عقداً مع النصر يستمر حتى 2026".