النصر ينتظر الفائز من شباب الأهلي والوحدات.. إعلان مواجهات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن سباق التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024 سيبدأ في هونج كونج عندما يستضيف نادي لي مان منافسه هافونغ الفيتنامي في 15 أغسطس في الدور التمهيدي.

وسيتأهل الفائز لمقابلة إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي ضمن ملحق الحسم في 22 أغسطس.

في المقابل سيلتقي نادي رينجرز من هونج كونج مع بالي يونايتد الإندونيسي في 16 أغسطس ويتأهل الفائز لمقابلة حامل اللقب أوراوا رد دايموندز الياباني في 22 أغسطس.

كما يشهد يوم 22 أغسطس لقاء زيجيانغ الصيني مع بورت التايلاندي، بينما يتقابل شنغهاي بورت الصيني مع باثوم يونايتد التايلاندي، وذلك في مواجهتين مؤهلتين إلى دور المجموعات.