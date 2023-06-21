النصر ينتظر الفائز من شباب الأهلي والوحدات.. إعلان مواجهات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن سباق التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024 سيبدأ في هونج كونج عندما يستضيف نادي لي مان منافسه هافونغ الفيتنامي في 15 أغسطس في الدور التمهيدي.
وسيتأهل الفائز لمقابلة إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي ضمن ملحق الحسم في 22 أغسطس.
في المقابل سيلتقي نادي رينجرز من هونج كونج مع بالي يونايتد الإندونيسي في 16 أغسطس ويتأهل الفائز لمقابلة حامل اللقب أوراوا رد دايموندز الياباني في 22 أغسطس.
كما يشهد يوم 22 أغسطس لقاء زيجيانغ الصيني مع بورت التايلاندي، بينما يتقابل شنغهاي بورت الصيني مع باثوم يونايتد التايلاندي، وذلك في مواجهتين مؤهلتين إلى دور المجموعات.
وفي منطقة غرب آسيا، يلتقي في 15 أغسطس نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي مع ضيفه الوحدات الأردني، ويتأهل الفائز لمقابلة النصر السعودي في 22 أغسطس في ملحق الحسم.
ويلتقي نادي الشارقة الإماراتي مع ضيفه باشوندارا كينغز من بنغلادش، ويتأهل الفائز لمقابلة تراكتور الإيراني.
ويتقابل نادي إيه.جي.إم.كيه الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2022، ويتأهل الفائز لمواجهة العربي القطري، في حين تجمع آخر مواجهات دور ملحق الحسم بين الوكرة القطري وضيفه نافباهور الأوزبكي.
وفي النسخة الجديدة سيبدأ دور المجموعات في سبتمبر، بينما سيقام النهائي في مايو، لتبتعد المسابقة عن الجدول التقليدي الذي شهد انتهاء البطولة خلال سنة ميلادية.
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات، التي تضم 40 ناديا مقسمة على 10 مجموعات عبر غرب وشرق آسيا، في 18 سبتمبر وتستمر حتى 13 ديسمبر مع بدء جولات خروج المغلوب في 12 فبراير شباط. وسيقام النهائي على مباراتين يومي 11 و18 مايو.