ضجة في الصين بسبب "مزحة" عن الجيش

أثارت مزحة ألقاها ممثل كوميدي صيني عن الجيش ضجة على الإنترنت وأدت إلى فرض غرامة قدرها مليوني دولار تقريبا وفتح تحقيق من جانب الشرطة وإلغاء عدد من العروض الكوميدية وانتشار مخاوف من عدم استمرار الكوميديا الارتجالية في الصين وهي ملاذ نادر لحرية التعبير إلى حد ما في البلاد.

وحدثت هذه الضجة بسبب مزحة ألقاها الممثل الصيني لي هاوشي في بكين الأسبوع الماضي، مما يمثل أكبر فضيحة حتى الآن لأحد أشكال الترفيه الذي اكتسب شعبية من خلال العروض الصغيرة رغم نظام الرقابة الصارم في الصين.

وقال المحلل السياسي المستقل وو تشيانغ الذي يعيش في بكين "كانت الكوميديا الارتجالية آخر ملاذ يستطيع فيه الناس الاستمتاع بتعليقات مسلية عن الحياة العامة. بعد ما حدث، ستبدأ مساحة الكوميديا الارتجالية وحرية التعبير بوجه عام تتقلص حتما".