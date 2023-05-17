مليونا دولار غرامة على شركة فنية بعد دعابة عن الجيش الصيني

فرضت الصين غرامة قدرها 14.7 مليون يوان (2.13 مليون دولار)، اليوم الأربعاء، على إحدى أشهر الشركات المنتجة للأعمال الكوميدية في البلاد، متهمة إياها بما وصفته بأنه "إضرار بالمجتمع" بعد دعابة عن الجيش ألقاها أحد الممثلين الكوميديين، أثارت انتقادات عامة شديدة.

وقال فرع مكتب وزارة الثقافة والسياحة في بكين إنه فرض غرامة على شركة "شنغهاي شياوجو كلتشر ميديا" قدرها 13.35 مليون يوان مع مصادرة 1.35 مليون يوان من "المكاسب غير المشروعة"، بعد أن رأى أن أحدث عرض قدمه لي هاوشي، الذي يقدم عروضه تحت اسم "هاوس"، قد انتهك القواعد.

وأدت الواقعة إلى انقسام حاد في الرأي العام الصيني بشأن نوع النكات غير الملائمة مع انتشار عروض مثل الكوميديا الارتجالية بشكل متزايد.

كما سلطت الضوء على القيود المفروضة على المحتوى المناسب في الصين، حيث تقول السلطات إنه يتعين أن يعزز المحتوى القيم الاشتراكية الأساسية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية الأخبار عن "لي" بعد أن تحدث شخص على الإنترنت عن مزحة ألقاها في عرض مباشر بالعاصمة بكين يوم الـ13 من مايو/ أيار، ووصفها الشخص بأنها مهينة لجيش التحرير الشعبي الصيني.