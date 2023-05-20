الصين: إجراءات مجموعة السبع التي تضر بكين ستقابَل بالمثل
حذرت سفارة الصين في بريطانيا، السبت، دول مجموعة السبع من أن أي أقوال أو أفعال تضر بمصالح بكين، ستقابَل "بإجراءات مضادة قوية وحازمة".
يأتي البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة بينما اتفق قادة مجموعة السبع بقمة منعقدة في اليابان على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي.
واعتبر قادة دول المجموعة أن تعزيز الصين ترسانتها النووية يشكل "مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي". وورد في مسودة بيان رسمي للمجموعة أن أعضاء المجموعة مستعدون لإقامة "علاقات بناءة ومستقرة" مع الصين، مع التصرف وفقاً لمصالحهم الوطنية.