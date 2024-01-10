دراما تلفزيونية تفتح ملف فضيحة البريد الملكي البريطاني

وأوردت الصحيفة أسماء شخصيات برزت في الفضيحة، ومنها باولا فينيلز، الرئيسة التنفيذية لمكتب البريد من 2012 إلى 2019، والتي قادت مكتب البريد أثناء الفضيحة.

وواجهت باولا انتقادات بسبب تعاطيها مع الفضيحة بشكل محدود، وإهدارها فرص عديدة لمعالجة مشكلات برنامج (Horizon) للحوسبة، وعدم اتخاذها أي إجراءات للدفاع عن الضحايا. وقد تولت لاحقًا أدوارًا مرموقة في الدولة.

وتحدث التقرير أيضًا عن تيم باركر رئيس مكتب البريد من 2015 إلى 2022، والذي لُقب بـ "أمير الظلام"، وقد عمل خبيرًا اقتصاديًّا سابقًا في وزارة الخزانة.

وانضم باركر إلى مكتب البريد في عام 2015، واعتبره من العلامات التجارية الأكثر ثقة في بريطانيا.

وفي عام 2021، أصدر اعتذارًا عن الإدانات الخاطئة بحق موظفي البريد، ولكن الضحايا وصفوها بـ"الضعيفة".