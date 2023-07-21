صحيفة إسبانية تصف الانتخابات بـ"ملحمة سعاة البريد الأكثر صعوبة"
وصفت صحيفة "20 Minutos" ما يرافق الانتخابات في إسبانيا بالفوضى الإدارية، كما وصفت هذه الانتخابات بـ"ملحمة سعاة البريد الأكثر صعوبة".
يذكر أن المجلس الانتخابي كان قد مدد فترة التصويت بالبريد إلى الساعة 1400 من اليوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة، أن تزامن الانتخابات مع موعد العطلات في منتصف يوليو/ تموز أجبر العديد من المواطنين على طلب الانتخاب عن بعد؛ إذ وصل العدد إلى 2.6 مليون ناخب، مما ترتب عليه طلبًا هائلًا على مكاتب البريد، وبالتالي زيادة أوقات الدوام والأيدي العاملة.
وقالت الصحيفة، إن تعزيزات الموظفين لم تكن كافية بسبب حجم العمل الضخم، وإن التعزيز بحد ذاته لم يغطِ إلا حالات الإجازات العادية والمرضية للموظفين الأصليين، علاوة على أن عمليات الدمج في حينها لم تكن فعالة جدًا أيضًا؛ لأنه من بين الأشخاص الذين انضموا لم يعمل أي منهم في مكتب البريد من قبل.
وبحسب الصحيفة، تسبب هذا الأمر بحدوث الكثير من المواقف الطريفة والمزعجة، أبطالها سعاة البريد.
ونقلت عن ساعية البريد "أيفا" قولها: "لقد كانت مهمة صعبة للغاية.. في كثير من الأحيان كنا نطرق أبواب البيوت فلا يجيب أحد؛ فاضطررنا وزملائي لإيقاف الناس في الأحياء التي نعمل بها للتأكد من استلامهم متعلقات البريد الانتخابية".
وأضافت "أيفا" أن "البعض نفد صبرهم لتأخرنا في تسليم طرودهم البريدية لدرجة إيقافنا في الشارع للسؤال، والكثير منهم أبدى تعاطفًا معنا، وقدر حجم المسؤولية وضيق الوقت المتاح".
المصدر: صحيفة "20 Minutos" الإسبانية