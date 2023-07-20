السفارة اليابانية في إسبانيا لرعاياها: احذروا السرقة!

قالت صحيفة "ABC" الإسبانية إن السفارة اليابانية أصدرت تحذيرات إلى مواطنيها في إسبانيا من السرقة، لا سيما أولئك الذين يأتون إلى إسبانيا بقصد السياحة في فصل الصيف، مما يجعلهم هدفًا للصوص والنشالين.

ونقلت الصحيفة عن السفارة اليابانية قولها إن "أحد الأسباب وراء ذلك، هو ارتفاع سعر جواز السفر الياباني في السوق السوداء".

ولفتت إلى أن اليابان، مثل الدول الآسيوية الأخرى ذات الاقتصادات المتقدمة، تعد من بين الدول التي لديها أدنى معدلات جريمة في العالم، إلى جانب بعض الدول الأوروبية مثل أيسلندا أو الدنمارك.

وقالت: "في آسيا، الثقافة على هذا النحو، تذهب إلى كافتيريا وتترك كل شيء على الطاولة ثم تذهب للطلب"، وفي مواجهة هذا الواقع، ترسل السفارة اليابانية في إسبانيا إخطارات لتنبيه المواطنين اليابانيين المسجلين في البلاد بـ "أشياء يجب مراعاتها لتجنب السرقات في الصيف".