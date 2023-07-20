السفارة اليابانية في إسبانيا لرعاياها: احذروا السرقة!
قالت صحيفة "ABC" الإسبانية إن السفارة اليابانية أصدرت تحذيرات إلى مواطنيها في إسبانيا من السرقة، لا سيما أولئك الذين يأتون إلى إسبانيا بقصد السياحة في فصل الصيف، مما يجعلهم هدفًا للصوص والنشالين.
ونقلت الصحيفة عن السفارة اليابانية قولها إن "أحد الأسباب وراء ذلك، هو ارتفاع سعر جواز السفر الياباني في السوق السوداء".
ولفتت إلى أن اليابان، مثل الدول الآسيوية الأخرى ذات الاقتصادات المتقدمة، تعد من بين الدول التي لديها أدنى معدلات جريمة في العالم، إلى جانب بعض الدول الأوروبية مثل أيسلندا أو الدنمارك.
وقالت: "في آسيا، الثقافة على هذا النحو، تذهب إلى كافتيريا وتترك كل شيء على الطاولة ثم تذهب للطلب"، وفي مواجهة هذا الواقع، ترسل السفارة اليابانية في إسبانيا إخطارات لتنبيه المواطنين اليابانيين المسجلين في البلاد بـ "أشياء يجب مراعاتها لتجنب السرقات في الصيف".
وتابعت الصحيفة: "يحذرونهم من أن اللصوص يتحركون في مجموعات من شخصين أو ثلاثة في أماكن مزدحمة"، واستشهدت بوثيقة من السفارة تقول: "إنهم يحاولون الاقتراب أكثر للحديث، أو إلهاءك أو الاصطدام بك، وفي تلك اللحظة يسرقون متعلقاتك"، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم المقاومة أو محاولة ملاحقة المعتدي من أجل الأمان.
وركز بيان السفارة على ممارسات جديدة مبتكرة للصوص، موضحة أن استخدام المصاعد في محطات مترو الأنفاق يعد كأماكن مثالية لتنفيذ السرقة من قبل شخصين "يبدأ أحدهما في التحدث إليك، والآخر ينتهز الفرصة لسرقتك".
وأوصت بـ"توزيع المتعلقات، وإغلاق السحابات والأزرار، وعدم ترك أي شيء مكشوفًا، والشك في من يحاول الاصطدام بك، وتوخي الحذر عند القيام للدفع في الكافيتريات أو المطاعم"، لأنه في هذه الأماكن الأخيرة يكون نشاط اللصوص قد "زاد بشكل كبير".
وأكدت السفارة اليابانية إرسال هذه الإشعارات لأن السرقات "للأسف" أمر يعاني منه الزوار من أصل ياباني بطريقة "منتظمة".
والإشعار موجه إلى إسبانيا بأكملها، لكنهم يذكرون أنه "من الطبيعي توخي الحذر أكثر في الأماكن التي يوجد فيها تدفق أكبر للسائحين، مثل مدريد وبرشلونة".
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه قد يبدو أنها مسألة انعدام الأمن في الشوارع الإسبانية، فإن الحقيقة هي أن اليابان تصدر هذه التنبيهات وفقًا لتقديرها في البعثات الدبلوماسية المعنية في الأوقات التي تشهد كثافة سياحية كبيرة، وبهذا المعنى، يؤكدون أن القضية الإسبانية لا تبرز فوق الآخرين من حيث عدد السرقات أو خطورة الاعتداءات، ولكن إرسال التنبيهات يمكن أن يحدث عندما "يكون هناك عدد أكبر من الحوادث".
المصدر: صحيفة ABC الإسبانية