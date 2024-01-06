"التايمز": تطور تاريخي في "فضيحة هورايزون"

تناولت صحيفة "التايمز" البريطانية ما وصفته بـ"التطور التاريخي" المتمثل بخضوع مكتب البريد لتحقيق جنائي من قِبل "سكوتلاند يارد" بسبب الملاحقة القضائية غير المشروعة لأكثر من 700 مدير فرعي للبريد، ما اعتُبر أكبر خطأ في تطبيق العدالة في التاريخ القانوني البريطاني، حيث يقوم محققو شرطة العاصمة بفحص جرائم الاحتيال المحتملة المتعلقة بفضيحة "Horizon IT"، التي تكشفت بين عامي 1999 و2015.

ووفق الصحيفة، واجه مديرو مكتب البريد الفرعي، خلال تلك الفترة، "الملاحقة القضائية والإفلاس والسجن بناءً على مزاعم الاحتيال والسرقة والمحاسبة الكاذبة، وكلها ناجمة عن نظام كمبيوتر "Horizon"، وأشارت الصحيفة إلى أن "الفضيحة التي كانت لها عواقب وخيمة، شهدت انتحار ما لا يقل عن 4 أفراد، بينما تأثر مئات آخرون سلبًا".

ونقلت الصحيفة عن مديري مكتب البريد الفرعي تأكيدهم "أن الأموال المستصلحة بشكل خاطئ أسهمت في أرباح مكتب البريد، حيث يركز تحقيق شرطة العاصمة على جرائم الاحتيال المحتملة المتعلقة بالأموال المستردة من مديري البريد الفرعي نتيجة للملاحقات القضائية أو الدعاوى المدنية".

وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحقيق يتعلق بموظفين فرديين أو بمكتب البريد باعتباره كيانًا مؤسسيًا، مبينة أن التحقيق الجاري يتضمن أيضًا استجواب اثنين من خبراء شركة فوجيتسو السابقين، وهي الشركة التي تقف وراء برنامج "Horizon"، بتهمة الحنث باليمين، وإفساد مسار العدالة.

ويأتي هذا الكشف، كما تشير الصحيفة، في وقت يسلط فيه الضوء على ضحايا فضيحة "Horizon"، حيث تبث قناة "ITV" دراما من 4 أجزاء بعنوان "Mr Bates vs The Post Office"، وذلك مع تدفق 50 من الضحايا المحتملين الذين تواصلوا مع المحامين، بمن فيهم 5 يسعون إلى استئناف أحكام إداناتهم.