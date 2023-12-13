بحلول 2030.. الانهيار الاجتماعي يُهدد نحو مليوني طفل في بريطانيا

كشف تحقيق مكثف أجراه مركز العدالة الاجتماعية البريطاني عن حقائق مُثيرة للقلق بشأن مشهد الصحة العقلية للأطفال في المملكة المتحدة، وسط مخاوف من أن يُلاحق خطر الإصابة بالأمراض العقلية أكثر من مليوني طفل بحلول عام 2030.

وأشار التحقيق، الذي نشره موقع "Further Education News"، إلى الانقسام المجتمعي في البلاد بدءًا من العصر الفيكتوري ووصولًا إلى بريطانيا المعاصرة، مؤكدًا على الفجوة المتنامية بين الطبقة الرئيسية في المجتمع والطبقة الدنيا، التي تتصارع مع الاكتئاب والفقر.

وأوضحت النتائج الرئيسية للتحقيق، الذي شمل 6000 فرد، أنه رغم التقدم الذي حققته المملكة المتحدة، إلا أن الفئات الأكثر حرمانًا لا تزال بالكاد أفضل حالًا مما كانت عليه قبل 15 عامًا، لا سيما بعد الانهيار المالي.