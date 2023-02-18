السعودية.. قصر المربع الطيني القديم يكتسب شهرة عالمية عبر مشروع جديد

استلهمت السعودية، قصر المربع التاريخي الذي بني، في ثلاثينيات القرن الماضي، لتصميم مجسم عملاق سيتوسط حيًا تجاريًا وسكنيًا فارهًا تعتزم بناءه وسط العاصمة الرياض، ليكتسب القصر الطيني، بين ليلة وضحاها، شهرة عالمية بجانب شهرته المحلية.

وأعلنت المملكة، يوم الخميس، عن إطلاق شركة "تطوير المربع الجديد" لتعمل على بناء منطقة وسط الرياض أو ما يُعرف باسم "داون تاون" الذي يميز أشهر المدن الأمريكية والأوروبية، مثل: نيويورك ولندن، أو دبي المجاورة.

ويتضمن المشروع الجديد بناء مكعب أبعاده 400 متر لكل من الطول والعرض والارتفاع، سيتوسط "الدوان تاون" المرتقب بكل أبنيته ومساحاته الخضراء، في محاكاة لقصر المربع الذي بناه مؤسس السعودية في بداية توحيد المملكة وما زال شاهدًا على تلك الحقبة.