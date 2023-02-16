السعودية تطلق شركة لتطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في الرياض

أعلن وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إطلاق شركة "تطوير المربع الجديد" والتي ستعمل على تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في العاصمة الرياض.

وسيقام مشروع المربع الجديد الذي سيضم وحدات سكنية ومرافق ترفيهية وتعليمية، على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن تفاصيل هذا المشروع الذي سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.