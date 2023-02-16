السعودية تطلق شركة لتطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في الرياض
أعلن وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إطلاق شركة "تطوير المربع الجديد" والتي ستعمل على تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في العاصمة الرياض.
وسيقام مشروع المربع الجديد الذي سيضم وحدات سكنية ومرافق ترفيهية وتعليمية، على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان.
وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن تفاصيل هذا المشروع الذي سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.
وسيُسهم هذا المشروع الذي يضم متحفًا مبتكرًا، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحًا متكاملًا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية، في تطوير مستقبل العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويقع المشروع المتوقع الانتهاء منه، عام 2030، على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، وسيوفر 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع.
كما سيوفر المشروع الذي يقدّم تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.
وستقوم الشركة ببناء أيقونة "المكعب" بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، حيث إنه سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم.
وستستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، فيما سيقدم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.
ووفقًا للوكالة السعودية، فإن المكعب سيشمل مساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.
وسيكون لهذا المشروع دور بدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال سعودي، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.