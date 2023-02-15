السعودية.. العثور على آثار هامة من عصور "ما قبل الإسلام"

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف عدد من النقوش الأثرية، تعود إلى عصور ما قبل الإسلام.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن أعمال التنقيب التي تجريها الهيئة في موقع الأخدود بمنطقة نجران.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم العثور على عدد من النقوش المسندية الجنوبية، وثلاثة خواتم، ورأس ثور من البرونز.