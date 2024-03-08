شعبة الجرائم الإلكترونية.. هل تحمي نساء اليمن من العنف الرقمي؟

لا يعبأ الكثير من اليمنيين بأهمية تأمين بياناتهم الرقمية وحمايتها، في ظل تنوع المخاطر الإلكترونية وتعدد أساليبها المتطورة، ما يجعلهم عرضة للتصيّد والابتزاز، وهو ما دفع إلى افتتاح أول شعبة جرائم إلكترونية، في بلد يفتقر للبنى التحتية التكنولوجية، ويأتي في مؤخرة قوائم بلدان العالم من ناحية الأمن السيبراني.

ويسهم سوء الاستخدام وقلة الوعي والمعرفة بالحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية في اتساع رقعة المتضررين من الانتهاكات الرقمية المختلفة، تزامنًا مع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في اليمن، الذين بلغت نسبتهم مطلع العام الجاري 17.7% من إجمالي السكان، بحسب موقع الاستشارات الرقمية "كيبيوس".

في الأعوام الأخيرة، بدأت مخاطر الابتزاز الإلكتروني تنتقل من الواقع الافتراضي إلى الحياة الواقعية في اليمن، خاصة مع تصاعد تأثيراته المنعكسة على فئة النساء.

وشهد اليمن في السنوات الأخيرة إقدام نساء وفتيات على الانتحار؛ نتيجة وقوعهن ضحايا للابتزاز وقلة الحيلة، إلى جانب خشيتهن من الوصمة المجتمعية المتعلقة بهذا النوع من القضايا.