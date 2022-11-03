"سارة علوان" فتاة يمنية تقرر إنهاء حياتها بسبب ابتزازها عبر مواقع التواصل
قررت فتاة يمنية في العقد الثالث من عمرها، اليوم الأربعاء، إنهاء حياتها بعيار ناري أطلقته صوب صدرها، في أحد شوارع محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" أن "عدداً من المواطنين هرعوا إلى موقع إصابة الفتاة التي كانت تنزف على الأرض، وقاموا بإسعافها إلى أحد المستشفيات القريبة لإنقاذ حياتها".
وبحسب المصادر، فإن الفتاة التي تدعى سارة علوان قررت إنهاء حياتها بهذه الطريقة، فيما "ما زالت على قيد الحياة، ويقوم الأطباء بمباشرة علاجها، وحالتها الصحية مستقرة إلى حد ما".
وكتبت سارة علوان، الناشطة المجتمعية، عدة منشورات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، كشفت من خلالها "تعرضها للابتزاز من قبل شاب وفتاة، وعلى الرغم من أنها قدمت ضدهما عدة بلاغات للأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تتلق أي تجاوب أو تفاعل من جانب القيادات الأمنية".
كما أعلنت "علوان" أنها "اتخذت قرار إنهاء حياتها بعد استنزاف كافة الحلول مع المبتزين، وانعدام قدرتها على مواصلة الحياة في بلاد تحمي الظالمين، ويعيش فيها المنافقون في أحسن حال"، على حد تعبيرها.
وبدايةً، نشرت الشابة اليمنية منشوراً قالت فيه: "بعد ساعتين من الآن، سأنشر مقطع فيديو"، واصفة إياه بأنه "جداً مهم"، لافتة إلى احتمالية حذفه من على صفحتها.
وألحقت سارة علوان منشورها السابق بآخر قالت فيه: "أنا آسفة لكل الناس الذين حبوني، آسفة من قلبي، لا تجعلوا أي أحد يتكلم عني، كنت ضعيفة، بس تحدثوا عن كم كان العالم بشعاً فوق طاقتي، حاولت بكل ما أوتيت من قوة، حاولت قد ما أقدر".
وأضافت: "خلوا بالكم من أهلي، حبوهم مثل ما حبيتهم، خلوهم فخورين فيني، أسألكم بالله فيهم، كلموهم يسامحوني وكم كنت كويسة وكيف حاولوا يدمروني".
وتابعت: "أنا رايحة عند الذي هو أحسن مني ومنهم ومنكم، البلاد ذي غير صالحة للعيش، القوي الظالم المنافق هو الي بيعيش بس".
وأردفت: "الناس المنافقة، لا تدخلوا تعلقوا، أنا أكرهكم أكرهكم، وعند الله تجتمع الخصوم".
واختتمت منشورها قائلة: "خذوا حقي منهم، خذوا حقي من أمجد وأمل، الي بتسمعوا قصتهم بالفيديو".