"سارة علوان" فتاة يمنية تقرر إنهاء حياتها بسبب ابتزازها عبر مواقع التواصل

وألحقت سارة علوان منشورها السابق بآخر قالت فيه: "أنا آسفة لكل الناس الذين حبوني، آسفة من قلبي، لا تجعلوا أي أحد يتكلم عني، كنت ضعيفة، بس تحدثوا عن كم كان العالم بشعاً فوق طاقتي، حاولت بكل ما أوتيت من قوة، حاولت قد ما أقدر".

وأضافت: "خلوا بالكم من أهلي، حبوهم مثل ما حبيتهم، خلوهم فخورين فيني، أسألكم بالله فيهم، كلموهم يسامحوني وكم كنت كويسة وكيف حاولوا يدمروني".

وتابعت: "أنا رايحة عند الذي هو أحسن مني ومنهم ومنكم، البلاد ذي غير صالحة للعيش، القوي الظالم المنافق هو الي بيعيش بس".

وأردفت: "الناس المنافقة، لا تدخلوا تعلقوا، أنا أكرهكم أكرهكم، وعند الله تجتمع الخصوم".

واختتمت منشورها قائلة: "خذوا حقي منهم، خذوا حقي من أمجد وأمل، الي بتسمعوا قصتهم بالفيديو".