ترويج مؤثرين للأدوية على "تيك توك" يثير الجدل في المغرب

يواصل مؤثرون في المغرب، الترويج لمجموعة من الأدوية ومواد صيدلانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص عبر منصة "تيك توك"، رغم ما تفرضه من تحديات مرتبطة بالأمن الصحي، وفي تحد للحظر القانوني لبيع وإشهار الأدوية عبر الإنترنت المعمول به في البلاد.

ويزداد تنامي هذا النشاط، الذي انضم إليه مؤخرا بعض مساعدي الصيادلة الذين حولوا بيع وتوزيع الأدوية إلى محتوى لقنواتهم على منصة "تيك توك" بهدف جذب المتابعين، وهو الأمر الذي أثار جدلا واستياء وسط المهنيين.

ويعرض مؤثرون في مواقع التواصل بعض المنتجات الصيدلانية على قنواتهم الشهيرة على منصة "تيك توك"، على غرار قناة "عالم صيدلاني"، إذ يدعي صاحبها أنه صيدلاني متخصص في الوصفات العلاجية ويشارك محتوى مصور يستعرض فيه أسماء أدوية من داخل صيدلية، ويعدد فاعليتها في علاج مختلف الأمراض.