مقترح إلغاء "تجريم التسوّل" يثير الجدل في المغرب

فجّر رأي "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب" (حكومي) حول ممارسة التسوّل بالمملكة جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية في البلاد، بعد دعوته لـ "إلغاء تجريم التسول" بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.

وينص الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي على أنه "يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيُّش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعوّد ممارسة التسول في أي مكان كان".

وبلغ عدد الموقوفين من قبَل مصالح الشرطة المغربية في إطار محاربة التسول 44 ألفا و260 شخصا في سنة 2022، مقابل 28 ألفا و597 شخصا في سنة 2021، و12 ألفا و590 شخصا في سنة 2020، حسب المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.