دنيا المصري لـ"إرم نيوز": أرفض أدوار الإغراء وغير مسموح لي أداؤها

وأوضحت بشأن شخصية "سميحة" المرأة الشعبية في مسلسل (حق عرب)، وعما إذا كانت بقاياها عالقة داخلها بعد انتهاء التصوير: "للأسف ما زالت بقايا شخصية سميحة عالقة داخلي، لكنني أحاول التخلص منها خاصة في نبرة صوتها العالية، وتحمّلتني العائلة سواء زوجي أو ابنتي خلال ضغوط فترة التصوير، ولكنني حزينة لأنني تخلصت من شخصية سميحة، خاصة أنني أحببت الشخصية، وكنت أتمنى أن تواصل الرحلة الخاصة بها بحلقات إضافية من كثرة حبي لها والتعلق بها".

وبسؤالها عما إذا كان مسلسل "حق عرب" استطاع أن يُبرز قدراتها التمثيلية على نحو كبير خاصة مع انتشاره والعودة تدريجيًا بعد غياب، ردت: "المسلسل أعطاني مساحة جيدة للظهور بدور مختلف، لكنني ما زلت أشعر أنه ما زال لدي المزيد، فكل عمل فني ومخرج أتعاون معه أكتشف معه الكثير عن نفسي تمثيليًا، وهذا ما حدث بالفعل في (بيت الرفاعي) عبر التعاون مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، والمؤلف إسماعيل فاروق".

وبينت الفنانة المصرية التفاصيل حول المشاهد الصعبة في "حق عرب" خاصة التي تعرضت فيها لصفعات على الوجه من الفنانة وفاء عامر بشكل حقيقي: "الصفعة على الوجه كانت حقيقية ولم تكن الفنانة وفاء عامر تريد أن تصفعني بشكل حقيقي بل بأداء تمثيلي، لكن رؤية المخرج والتي تتوافق مع رؤيتي أن نقوم بأداء المشهد بواقعية بصفعات حقيقية، حتى أنني تلقيت 5 صفعات على وجهي بمناطق مختلفة لنحصل على اللقطة المطلوبة بالصفعة الأخيرة".