دنيا المصري لـ"إرم نيوز": أرفض أدوار الإغراء وغير مسموح لي أداؤها
كشفت الممثلة المصرية دنيا المصري، في حديث لـ"إرم نيوز"، عن موقفها من أداء الأدوار غير المرغوب فيها بالنسبة لها، قائلةً إن "أدوار الإغراء مرفوضة بالنسبة لي، خاصة التي تحمل طريقة سرد مستفزة".
وشاركت دنيا المصري في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "حق عرب"، و"بيت الرفاعي".
وأضافت المصري: "هناك أدوار لا أستطيع أن أؤديها مع احترامي لجميع الفنانات اللواتي يؤدين أدوار الإغراء بشكل مستفز، فأنا لا أستطيع أداء هذه النوعية من الأدوار".
واستطردت: "لكنني أستطيع أن ألعب أدوار الإغراء برؤية مختلفة غير مستفزة للجمهور أو لي، فهذه النوعية من الأدوار غير مسموح لي القيام بها ولا أستطيع أداءها".
وتحدثت الممثلة المصرية عن شخصيتيْ "داليا" و"سميحة" في مسلسلي "بيت الرفاعي" و"حق عرب": "الدوران بعيدان عن بعضهما، ولم أصوّر المشاهد الخاصة بالدورين في كلا العملين سوى في يوم واحد فقط، حيث ذهبت في هذا اليوم بماكياج شخصية سميحة بمسلسل (حق عرب) لدخول تصوير مسلسل (بيت الرفاعي) في بعض المشاهد، وطلبت من الماكيير بالعمل أن أغسل وجهي تمامًا كيلا تتشابه أي من الشخصيتين في الشكل الخارجي، وكنت حريصة على ألا تختلط الشخصيتان، وأحببت كلتيهما في الكثير من التفاصيل الخاصة بكل دور".
وأوضحت بشأن شخصية "سميحة" المرأة الشعبية في مسلسل (حق عرب)، وعما إذا كانت بقاياها عالقة داخلها بعد انتهاء التصوير: "للأسف ما زالت بقايا شخصية سميحة عالقة داخلي، لكنني أحاول التخلص منها خاصة في نبرة صوتها العالية، وتحمّلتني العائلة سواء زوجي أو ابنتي خلال ضغوط فترة التصوير، ولكنني حزينة لأنني تخلصت من شخصية سميحة، خاصة أنني أحببت الشخصية، وكنت أتمنى أن تواصل الرحلة الخاصة بها بحلقات إضافية من كثرة حبي لها والتعلق بها".
وبسؤالها عما إذا كان مسلسل "حق عرب" استطاع أن يُبرز قدراتها التمثيلية على نحو كبير خاصة مع انتشاره والعودة تدريجيًا بعد غياب، ردت: "المسلسل أعطاني مساحة جيدة للظهور بدور مختلف، لكنني ما زلت أشعر أنه ما زال لدي المزيد، فكل عمل فني ومخرج أتعاون معه أكتشف معه الكثير عن نفسي تمثيليًا، وهذا ما حدث بالفعل في (بيت الرفاعي) عبر التعاون مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، والمؤلف إسماعيل فاروق".
وبينت الفنانة المصرية التفاصيل حول المشاهد الصعبة في "حق عرب" خاصة التي تعرضت فيها لصفعات على الوجه من الفنانة وفاء عامر بشكل حقيقي: "الصفعة على الوجه كانت حقيقية ولم تكن الفنانة وفاء عامر تريد أن تصفعني بشكل حقيقي بل بأداء تمثيلي، لكن رؤية المخرج والتي تتوافق مع رؤيتي أن نقوم بأداء المشهد بواقعية بصفعات حقيقية، حتى أنني تلقيت 5 صفعات على وجهي بمناطق مختلفة لنحصل على اللقطة المطلوبة بالصفعة الأخيرة".
وأوضحت رأيها في مسلسل "بيت الرفاعي": "لا أستطيع أن أحكم على العمل، لكنني شاهدت المسلسل مثلما شاهدت (حق عرب)، والعملان حققا نجاحًا كبيرًا وانتشارًا بين الجمهور، وبكل تأكيد أعمال أمير كرارة لابد أن تحقق انتشارًا ونجاحًا، وسعيدة بالعملين ونجاحهما".
وعن رواج مسلسل "حق عرب"، قالت: "سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل على مدار 30 حلقة وبشكل يومي، وأرى أن الأمر توفيق من الله، فهذا النوع من النجاح ليس مقصودًا أن يستمر نجاحه من الحلقة الأولى حتى الأخيرة وعلى مدار 30 حلقة، بل إنه نجاح حقيقي ووصل إلى الجمهور".
وأردفت مُتحدثة عن أحمد العوضي بطل "حق عرب": "أحمد العوضي وقف بجانبي في الكثير من الأمور، وأعطاني الخطوة التي أستطيع من خلالها أن أُعبّر للناس والجمهور عن موهبتي ليراني بهذه القدرات التمثيلية التي ظهرت بها شخصية سميحة، وكنت دائمًا أقول إن سميحة نقطة ومن أول السطر، لأن الأصعب ما هو قادم في التمثيل بعد هذا الدور، وأشكر الفنان أمير كرارة على الفرصة بالمشاركة في بيت الرفاعي".