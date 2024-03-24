هل وقع أمير كرارة بفخ التكرار في مسلسل "بيت الرفاعي"؟

تشابه الفكرة مع "كلبش"

وقال الناقد الفني عماد يسري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": أمير كرارة يكرر نفس فكرة مسلسل "كلبش" الجزء الأول، موضحا "كانت فكرة المسلسل حول اتهام كرارة ظلما بقتل شخص ليقوم بالهرب ويبدأ في رحلة بحث عن البراءة وعن القاتل الحقيقي".

وأضاف "فكرة مسلسل بيت الرفاعي المعروض حاليا أن أمير كرارة يتم اتهامه ظلما في قتل أبيه ويهرب للبحث عن الحقيقة وعن القاتل، فمسلسل كلبش هو إخراج بيتر ميمي، وهو ذاته صاحب فكرة مسلسل بيت الرفاعي، أي أن السبب في تكرار الفكرة هو بيتر ميمي".

وتابع يسري "رغم التشابه في السيناريو مع مسلسل كلبش، إلا أنني أشيد بالسيناريو والحوار المميز للمسلسل، فحتى الآن المسلسل يسير بخطى ثابته، وأرى أن المسلسل يعد اكتشافًا لاثنين من الكتاب الجدد المميزين وهما عمرو وهند".

واختتم حديثه "المسلسل به حالة تستدعي المشاهدة، والكتابة جيدة، ولكن أحيانا الإيقاع يحتاج أن يكون سريعا أكثر من ذلك، ولكن بشكل عام المسلسل جيد، وأهم ما يميزه السيناريو والحوار كما قلت".

"عمل رديء"

واختلف الناقد الفني جمال عبد القادر مع مواطنه عماد يسري في جودة المسلسل، حيث وصف عبد القادر المسلسل بـ "الرديء".

وأضاف جمال عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "على مستوى الكتابة فالسيناريو ساذج وسطحي، ولعبوا على ثيمة الانتقام والميراث التي قدمت في التلفزيون والسينما آلاف المرات، وقدمها أمير من قبل في مسلسل كلبش".

وتابع عبد القادر "أمير كرارة لا تشعر في وجهه بأي انفعالات أو تعابير تدل على ما يقوله، هو فقط يقول الكلمات التي حفظها من السيناريو دون الإحساس بها، وهي العيوب نفسها التي يقع فيها في كل عمل".

واستكمل الناقد المصري حديثه عن المسلسل قائلا "ليس الفنان أمير كرارة فقط هو من يقدم أداء ضعيفا، لكن أيضا الفنان أحمد رزق يمثل الشر بطريقة قديمة، وقد تجاوزها الزمن منذ عشرات السنوات، وهو أسلوب ليس جيدا، ومبالغا فيه".

واعتبر جمال عبد القادر مسلسل "بيت رفاعي" علامة غير مضيئة في مشوار كرارة الفني، موضحا أن العام الماضي قدم "سوق الكانتو" وكان غير جيد أيضا، بحسب قوله.