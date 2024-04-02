وفاء عامر تتحدث لـ"إرم نيوز" عن تجربتيها في "حق عرب" و"جودر"

تشارك الفنانة وفاء عامر بموسم دراما رمضان الحالي بمسلسلي "حق عرب" الذي ينتمي لنوعية الدراما الشعبية والمكون من 30 حلقة و"جودر" المسلسل الفانتازي المأخوذ عن حكايات "ألف ليلة وليلة".

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز" تكشف تفاصيل التجربتين ومشاركة شقيقتها آيتن عامر معها بعمل فني جديد والكثير من التفاصيل في السطور المقبلة.

بدأت الفنانة وفاء عامر حديثها لـ"إرم نيوز" عن شخصية "صباح" بمسلسل "حق عرب" وقالت عنها: "شخصية قوية مليئة بالكثير من التفاصيل، مثل قيامها بأعمال ضد القانون والقيم المجتمعية حيث القتل الذي قامت به في بداية حلقات المسلسل والتزوير وتلفيق التهم للآخرين ومن ثم المشاهد التي جمعت الشخصية بابنتها والعتاب والشجار الذي دار بينهما، شخصية صباح مليئة بالمفاجآت والتقلبات من خلال شخصية الأم القوية التي تقوم بفعل أي شيء من أجل أهدافها".

وبينت ردة فعل الجمهور على الدور والعمل: "لمست حب الجمهور وتعلقهم بشخصية صباح عن قرب من خلال المشاهد والجمهور الذي وصل له مسلسل حق عرب وشخصية صباح، والحمد لله كنت أتناول الفطار في أحد المطاعم الشهيرة بالتزامن مع مكالمتي الهاتفية معك وتم استقبالي من الناس والجمهور بحفاوة ومع إشادات عن العمل والشخصية التي ظهرت بها".

قدمت وفاء عامر الكثير من المشاعر المتناقضة بشخصية "صباح" بمسلسل "حق عرب" بدور الأم القوية وسألناها عن الأمر، قالت: "قرأت النص في بداية التجربة وذاكرت الدور جيدا، لكنني قبل كل مشهد أقوم بتصويره كانت تنتابني حالة من اللاشعور فيما يخص الشخصية وما سأقوم بأدائه خلال المشهد حتى يبدأ التصوير وأجد نفسي أتحول لشخصية صباح مباشرة رغم أن المشاهد التي جمعتني بكثير من الممثلين خلال تصوير أحداث مسلسل حق عرب لم يكن بيني وبينهم تناغم خصوصًا الذين مثلت معهم لأول مرة".

وتابعت متحدثة عن التناغم الفني مع الممثلين بمسلسل "حق عرب": "هناك انسجام مع الممثل أحمد العوضي من حيث الفعل وردة الفعل وأصبحنا نعرف بعضنا جيدا وهذا يتجلى في الكثير من المشاهد خلال أحداث المسلسل، ومحمد رمضان كذلك شاركت معه من قبل وأصبح بيننا انسجام وتناغم فني وعمرو سعد كذلك أصبح بيننا تناغم كبير في الأداء من حيث الفعل وردة الفعل".

وواجهت سؤال "إرم" نيوز" عن ما إذا كان دورها بمسلسل "حق عرب" حمل الارتجال التمثيلي، قالت: "مسلسل حق عرب من الأعمال التي لم تحمل ارتجالا بل استندنا في الأساس إلى النص المكتوب وتوجيهات مخرج العمل إسماعيل فاروق، وهناك أعمال درامية لا تستدعي الارتجال في العموم وهذا ما حدث في تجربة مسلسل حق عرب، لكنني قمت بارتجال في أعمال فنية أخرى والأمر يكون حسب التنسيق مع المخرج وصناع العمل وما يستدعي ذلك للقيام به، لأنه طالما أن العمل يستند إلى النص دون السماح بالارتجال فهو بذلك يكون خروجًا عن النص، تجربة مسلسل حق عرب جديدة فنيا بالنسبة لي وأرى أنه عمل متكامل".

أما بخصوص صعوبة أداء الجمل الحوارية الطويلة خلال أحداث المسلسل، بينت وفاء: "بالتأكيد كانت مشاهد صعبة ولكنني كنت ألتزم بحفظ الجمل الحوارية الخاصة بي وبكل مشهد أقوم بتصويره، وكما ذكرت لك كانت تنتابني حالة من اللاشعور قبل أن يقول المخرج كلمة أكشن لأتحول بعدها في أداء الشخصية حسب السيناريو المكتوب، وأنا سعيدة للغاية بوجود الممثلين الشباب والمواهب الفنية التي ظهرت معها بمشاهد واحدة خلال الأحداث، فأنا سعيدة للغاية لكل من دنيا المصري وأحمد عبدالله محمود ومحمد أحمد ماهر ووليد فواز وكارولين عزمي وأشكر الجهة الإنتاجية للمسلسل والتي أتاحت الفرصة لمواهب تمثيلية حقيقية أن تظهر في هذا العمل بأداء مميز، دينا فؤاد قدمت الكثير من الأعمال ولم أتفاجأ بها خصوصًا أنني أعرفها جيدا لكن الأسماء التي ذكرتها سعدت بحضورهم في العمل، وجمعتنا جميعا كواليس طيبة للغاية وسعيدة بالحضور مع الفنان أحمد العوضي بعمل فني والمخرج المتميز إسماعيل فاروق".

وعن مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، والذي تشارك فيه مع شقيقتها الممثلة آيتن عامر، ردت وفاء بعفوية: "آيتن هي العشق والحب والقلب الكبير، أحب العمل معها كثيرًا لأنها موهوبة وجميلة وأضافت للشخصية التي نقدمها أنا وهي بأحداث المسلسل كثيرا، إسلام خيري مخرج متميز للغاية وتعاونت معه من قبل حينما تولى إخراج وحدة إخراجية بمسلسل جزيرة غمام للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، استمتعت للغاية بالتعاون معه وأشعر بالطمأنينة في العمل معه وهو واحد من المخرجين الذين يشعرونك بالاطمئنان وأنت تقف أمام عدسات الكاميرا وتؤدي مشاهد تمثيلية، فأنا سعيدة للغاية بالتعاون معه وظهوري في هذا العمل".

وفي النهاية، قالت وفاء عامر أنها لم تجتمع بشقيقتها الممثلة آيتن عامر بأي من المشاهد خلال مسلسل "جودر" بسبب تصوير مشاهد كل منهما على حدة، وبالتالي لم تجتمعا في الكواليس، وأشارت إلى أنها تحب العمل مع شقيقتها وتسعد كثيرا بنجاحها وحضورها بأعمال فنية متميزة.