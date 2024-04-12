أطفال سوريا.. العيد بثياب مستعملة وبلا "عيديات"

العيد بثياب مستعملة

تخلى الأهالي عن عادة شراء ألبسة العيد لأطفالهم، فلجأ بعضهم إلى محلات الثياب المستعملة، وعمد آخرون إلى تدوير الملابس بين الأطفال حسب العمر والمقاس، أما من حصل على تبرّعات من الجمعيات الخيرية، فاعتُبر من المحظوظين.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقريرها الصادر عام 2024، إن ما يقرب من 7.5 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية؛ بسبب الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة.

ويعد شراء الألبسة الجديدة دليلًا على قدوم العيد بالنسبة للأطفال، فلا أحد يستطيع الاقتناع بأن عيداً سعيداً يمكن حصوله بحلة قديمة.

وتتعرّض ألبسة الأطفال إلى غلاء فاحش في المناسبات، ويضطر الأهل لاستقبال العيد بثيابهم القديمة؛ بهدف توفير المبلغ لأبنائهم الصغار. ورغم ذلك لا ينجحون سوى بشراء قطعة أو قطعتين يُلبسونها الأطفال بالتناوب.

وسبق لغرف التجارة والصناعة أن أشارت قبل أيام من العيد، إلى انخفاض القدرة الشرائية. وقال مدير غرفة دير الزور في لقاء صحفي: "توجهت معظم الأسر إلى محلات الألبسة المستعملة لشراء كسوة العيد لأبنائها".

ولا تقلّ تكلفة ثياب الطفل عن 300 ألف ليرة، حتى في محلات الألبسة المستعملة (البالة)، التي تربط أسعار المبيع بسعر صرف الدولار.

ويقول عابد، وهو موظف، لـ"إرم نيوز": "بهجة الأطفال في العيد مرتبطة بشراء الثياب الجديدة، وأحاول شراء أشياء بسيطة لطفليّ؛ لأن فرحهما أهم شيء بالنسبة لي".