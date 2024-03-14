مهرجانات التسوق في رمضان.. ملاذ الفقراء في سوريا (صور)

انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، مهرجاناتٌ للتسوق في جميع المدن السورية، تعرض المواد الغذائية بسعر التكلفة أو بنسبة خصومات كبيرة، بهدف مساعدة المحتاجين ومحدودي الدخل في تأمين تكاليف الشهر الكريم.

ويشرف على هذه المهرجانات، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة غرفة الصناعة ومؤسسات القطاع الخاص التي تنافست في إعلان الحسومات لجذب المستهلكين.

حسومات كبيرة والدخل محدود

ويقول الباحث الاقتصادي عابد فضلية لـ"إرم نيوز": "فكرة مساعدة المحتاجين عبر مهرجانات التسوق التي تبيع بأسعار مخفضة، جيدة، ولكن رغم ذلك، يبقى الموظف عاجزًا عن شراء متطلبات رمضان بسبب انخفاض مستوى الدخل".