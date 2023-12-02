تعهدات متوقعة في "كوب28" بتعزيز الطاقة النظيفة للاستغناء عن الوقود الأحفوري

ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف "كوب28" الدعم لهذا التعهد بناء على فكرة أن تعزيز نشر الطاقة المتجددة سيساعد البلدان على الابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب للتلوث.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28 يوم الخميس عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل… أدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف.

وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.