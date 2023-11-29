جون كيري يدعو كبار المنتجين لتخلص أوسع من الوقود الأحفوري

دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، كبار منتجي الوقود الأحفوري إلى دعم التوجه نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وقال كيري، في اتصال مع الصحفيين: "لا يزال هناك أشخاص لم يوقعوا على ذلك، من بينهم بعض كبار منتجي الوقود الأحفوري، ويجب عليهم أن يظهروا دعمهم على الفور ويكونوا جزءا من الحل وليس الجزء الأكبر من المشكلة".