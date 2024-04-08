الكويت.. إحالة أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى النيابة العامة

عاد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي يحكي عن قصة تدور أحداثها في الكويت، إلى الواجهة مجددًا، حيث قالت إحدى الصحف المحلية، إن وزارة الإعلام والنيابة العامة دخلتا على خط الجدل الذي تسبب به.

وقالت صحيفة "النهار" الكويتية، إن وزارة الإعلام أحالت " ١٤ فنانًا وكاتبه للنيابة، شاركوا بعمل درامي يبث في إحدى المحطات الفضائية أساء للمجتمع الكويتي".

وأضافت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أن "المجلس الوطني للثقافة والفنون قرر عدم إجازة أي عمل مسرحي يضم في فريق عمله أحد الفنانين أو الكتّاب المشاركين بالعمل المسيء للكويت".