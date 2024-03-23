طلال البحيري يهاجم هدى حسين بسبب "زوجة واحدة لا تكفي"
تتواصل الانتقادات الكثيرة ضد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي تدور أحداثه في الكويت، حيث انضم المدون الكويتي المعروف، طلال البحيري، وشن هجوماً على بطلته الفنانة هدى حسين، في أحدث جدل حول العمل الدرامي.
وقال البحيري، في مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المسلسل يتضمن الكثير من الانحطاط،" متهماً صنّاعه "بالترويج للشخصيات السيئة عبر وضعها تحت الضوء وإظهارها بشخصية مرحة وكوميدية".
وأضاف البحيري، في الفيديو الذي شوهد أكثر من نصف مليون مرة، وجذب كثيراً من ردود الفعل التي تؤيده، أن "المسلسل عمل كويتي لكون كاتبته كويتية ويشارك فيه كويتيون، ولوحات السيارات التي تظهر فيه كويتية، والبصمة الكويتية واضحة فيه"، منوها إلى أن "المسلسل يضر بالمجتمع والعائلة والأبناء"، قبل أن يعرض تصويتاً أجراه حول المسلسل، شارك فيه نحو ثمانية آلاف، اتفق غالبيتهم على أنه مسلسل سلبي.
وشمل حديث البحيري انتقادات كثيرة أخرى للفنانة هدى حسين، قبل أن يختمه بتوجيه تحية للنجمتين حياة الفهد وسعاد العبدالله، قائلاً إن "غياب أعمالهما المحترمة عن الساحة الفنية هذا العام واضح".
وشهدت حلقات المسلسل، الذي تدور حبكته حول الخيانة الزوجية وعلاقات اجتماعية متنوعة، انتقادات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يصفه بعض الكويتيين بعبارات من قبيل "قمة الانحطاط، سوالف وألفاظ قذرة".
وأصدرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً، قبل نحو أسبوع، قالت فيه إنها "باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي، ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ "احترام القوانين واللوائح والمواثيق"، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلًا".
ولم تذكر الوزارة اسم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في بيانها، لكنه العمل الدرامي الوحيد الذي تركزت عليه انتقادات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، فيما لم يتضح بعد الإجراء الذي اتخذته الوزارة تجاه المسلسل.