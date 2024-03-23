طلال البحيري يهاجم هدى حسين بسبب "زوجة واحدة لا تكفي"

تتواصل الانتقادات الكثيرة ضد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي تدور أحداثه في الكويت، حيث انضم المدون الكويتي المعروف، طلال البحيري، وشن هجوماً على بطلته الفنانة هدى حسين، في أحدث جدل حول العمل الدرامي.

وقال البحيري، في مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المسلسل يتضمن الكثير من الانحطاط،" متهماً صنّاعه "بالترويج للشخصيات السيئة عبر وضعها تحت الضوء وإظهارها بشخصية مرحة وكوميدية".

وأضاف البحيري، في الفيديو الذي شوهد أكثر من نصف مليون مرة، وجذب كثيراً من ردود الفعل التي تؤيده، أن "المسلسل عمل كويتي لكون كاتبته كويتية ويشارك فيه كويتيون، ولوحات السيارات التي تظهر فيه كويتية، والبصمة الكويتية واضحة فيه"، منوها إلى أن "المسلسل يضر بالمجتمع والعائلة والأبناء"، قبل أن يعرض تصويتاً أجراه حول المسلسل، شارك فيه نحو ثمانية آلاف، اتفق غالبيتهم على أنه مسلسل سلبي.