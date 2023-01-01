محمد رمضان: أخطأت بالتصرف خلال أزمة الطيار أشرف أبو اليسر
قدم الفنان المصري محمد رمضان اعتذاره لأسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والذي تسبب في فصله من عمله بعدما سمح له الأخير بتصوير فيديو داخل قمرة قيادة الطائرة، حيث اعترف “رمضان” بأنه أخطأ في التصرف خلال تلك الأزمة.
وقال الفنان المصري خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" "زعلان إني تسببت في شيء قاسي للطيار أشرف أبو اليسر، وفرصة أترحم عليه أمام الجمهور المصري والعربي، وقرار فصله عن عمله مدى الحياة كان قاسي وفاجأني مثل الجمهور".
وأشار إلى أنه حاول وسعى بكل الطرق لحل الأزمة قبل تحولها لقضية رأي عام، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
وأكد الفنان المصري، أنه أخطأ في تلك الأزمة التي تسببت في فصل التيار من وظيفته قبل وفاته، قائلاً: "ما دام القضاء حكم ضدي يبقى أنا أخطأت".
وأعرب “رمضان” عن استيائه من ترديد بعض الأقاويل بأنه المتسبب في وفاة الطيار المصري، بعدما تسبب بترك وظيفته بعد سنوات طويلة من العمل بالقول: "الأعمار بيد الله، ووفاة الطيار حصلت بعد ما كسب قضيته ضدي وليس قبلها".
وأكد أنه سلم أسرة الطيار الراحل قيمة التعويض التي قدرتها المحكمة في مصر بـ 6 ملايين جنيه قائلاً: "أنا بكل رضا وتسامح وصلت المبلغ المطلوب للمحكمة، لكن أعتقد المبلغ لم يعوضه عن إيقافه مدى الحياة".
وتعود أزمة الطيار أبو اليسر مع محمد رمضان لشهر سبتمبر/ أيلول عام 2019، بعدما نشر “رمضان” فيديو ظهر فيه داخل كابينة الطائرة، وقال إنه يقوم بتجربة مختلفة، مع تعليق من الشخص الذي يصور الفيديو أن رمضان من يقود الطائرة، الأمر الذي تسبب في وقف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بسبب مخالفة قوانين الطيران بالسماح للفنان بدخول غرفة القيادة.
وعقب تلك الأزمة توفي أبو اليسر بعد أيام من صدور حكم المحكمة الاقتصادية بالتعويض لصالحه في أبريل / نيسان عام 2021، وقيمته 6 ملايين جنيه مصري، فيما قضت محكمة النقض في مارس / آذار الماضي بتأييد الحكم.