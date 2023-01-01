محمد رمضان: أخطأت بالتصرف خلال أزمة الطيار أشرف أبو اليسر







وتعود أزمة الطيار أبو اليسر مع محمد رمضان لشهر سبتمبر/ أيلول عام 2019، بعدما نشر “رمضان” فيديو ظهر فيه داخل كابينة الطائرة، وقال إنه يقوم بتجربة مختلفة، مع تعليق من الشخص الذي يصور الفيديو أن رمضان من يقود الطائرة، الأمر الذي تسبب في وقف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بسبب مخالفة قوانين الطيران بالسماح للفنان بدخول غرفة القيادة.



وعقب تلك الأزمة توفي أبو اليسر بعد أيام من صدور حكم المحكمة الاقتصادية بالتعويض لصالحه في أبريل / نيسان عام 2021، وقيمته 6 ملايين جنيه مصري، فيما قضت محكمة النقض في مارس / آذار الماضي بتأييد الحكم.