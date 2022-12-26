محكمة مصرية ترفض دعوى تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام

وأُقيمت الدعوى قضائية، التي طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصمت أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، والفنان رمضان.

وأشارت إلى أن أعمال رمضان الفنية تُرسخ لخلق جيل مُشوّه أخلاقيًا، وأن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون.

ولفتت إلى أنه "في الفترة الأخيرة، ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارًا فنية تحرّض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة".

وبينت أن تلك الأعمال "تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليًا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله السلاح، وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية".