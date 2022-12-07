محكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من "سب" محمد رمضان
برأت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، الإعلامي عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" الفنان محمد رمضان عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي".
ورأت محكمة جنح الشيخ زايد في القاهرة، أن الإعلامي عمرو أديب لم ينل من المدعي (محمد رمضان) بالسبّ والقذف، مشيرة إلى أن "ما قاله ببرنامجه ما هو إلا عبارات استنكار".
من جهته، أعلن المحامي المصري طارق جميل سعيد، إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسب وقذف والتشهير بموكله عمرو أديب.
وقال سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "النيابة أحالت 4 عرائض مقدمة مني وكيلاً عن الإعلامي عمرو أديب ضد محمد رمضان للمحاكمة الجنائية".
وأشار إلى "تحديد جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لمحاكمة محمد رمضان، وذلك في الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوي بدون ترخيص ونشر محتوى بدون إذن".