محكمة مصرية تبرئ عمرو أديب من "سب" محمد رمضان

برأت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، الإعلامي عمرو أديب من تهمة "سب وقذف" الفنان محمد رمضان عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي".

ورأت محكمة جنح الشيخ زايد في القاهرة، أن الإعلامي عمرو أديب لم ينل من المدعي (محمد رمضان) بالسبّ والقذف، مشيرة إلى أن "ما قاله ببرنامجه ما هو إلا عبارات استنكار".