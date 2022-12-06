محمد رمضان يثير الجدل مجددًا بعد رقصة مع مضيفة داخل طائرة خاصة

أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل مجددًا برقصة مع مضيفة طيران داخل طائرة خاصة، أثناء عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمًا من المملكة العربية السعودية.

وكان "رمضان" أحيا في السعودية حفلًا ضمن فعاليات "ميدل بيست" المقامة على هامش موسم الرياض.