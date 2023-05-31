ماذا أهدى الملك عبدالله وليَّ عهده بـ"زفة العريس"؟

ماذا أهدى الملك عبدالله وليَّ عهده بـ"زفة العريس"؟
أهدى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني نجله وليَّ العهد الحسين بن عبدالله، اليوم الأربعاء، "سيفًا هاشميًا" يرمز للعدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه على الآنسة السعودية رجوة آل سيف.
جاء ذلك خلال وليمة العشاء (زفة العريس)، والتي تسمَّى في الأردن "القِرا"، وتسبق عادةً حفل الزفاف بيوم، والذي من المزمع أن تقام مراسمه، غدًا الخميس.
وزفَّت فرقة فلكلورية أردنية، وليَّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسط أهازيج وأغانٍ تراثية، جرى عادة غناؤها خلال حفلات زفاف العرسان في الأردن.
وارتدى الأمير الحسين، الزيَّ العربي التراثي والذي يتكون من شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض، والثوب الأردني وتعتليه النصية أو الجُبة، من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبّة باللون الذهبي، ويعتلي اللباس حزام المسدس المصنوع من الجلد والذي يحمل تطريزًا باللون الذهبي.
وتخللت حفل العشاء، الذي حضره أكثر من 4 آلاف شخص، عروض فنية لعدد من الفرق الفلكلورية الأردنية، ووصلة غنائية قدمها مطربون أردنيون، بالإضافة إلى موسيقى عزفها جنود يتبعون للقوات المسلحة الأردنية.
وطلب الملك عبدالله الثاني، من الأمير الحسين ولي العهد أثناء إهدائه السيف أن يُبقيَ "مخافة الله بين عينيه"، داعيًا له بالخير والتوفيق مع عائلتيه الصغيرة والكبيرة.
وقال في كلمة: "قبل 28 سنة، أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالحسين”، مضيفًا: “واليوم، كلي فخر فيه، بعزيمته وطموحه الكبير لبلده، ومحبته وتفانيه لعمله، واليوم يكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة في حياته.
وكان ابن عم ولي عهد الأردن قد أقام، اليوم الأربعاء، أيضًا حفل "حمام العريس" في منزل والده الأمير فيصل بن الحسين شقيق ملك الأردن.
وشارك في حفل "حمام العريس" الذي نظمه الأمير عمر بن فيصل عدد من أقارب ورفاق ولي العهد في القوات المسلحة.
زفاف بموكب مبهر
ومن المقرر أن يشهد قصر زهران في العاصمة عمَّان، غدًا الخميس، مراسم "زفاف" وعقد قران الأمير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف، ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين "بالموكب الأحمر".
ويتألف الموكب من 20 سيارة لاند روفر حمراء، ترافقها 10 دراجات نارية يستقلها 71 فردًا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.
ويسلك الموكب، الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، عددًا من شوارع العاصمة التي تزينت بالأعلام وصور العروسين.
يذكر أن قصر زهران، الذي بني، في العام 1957، قد احتضن عرس الجد الملك الراحل الحسين بن طلال على الأميرة منى والدة العاهل الأردني الحالي، وعُرس الابن الملك عبد الله الثاني، وعرس الحفيد الحسين بن عبد الله.
احتفالات مرافقة
وكانت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف ولي العهد (29 عامًا)، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله والملكة رانيا، قد بدأت، اليوم الأربعاء وتستمر على مدى يومين.
وبدأ ضيوف المملكة الوصول إلى العاصمة لحضور الاحتفالات، ومن المتوقع أن يحضرها قادة دول وشخصيات من دول صديقة.
ويحظى حفل الزفاف، الذي اكتسب وسم #نفرح_بالحسين على وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام إعلامي كبير محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأقامت الملكة رانيا، مساء يوم الإثنين 22 أيار/ مايو، حفل "الحناء"، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات وقرى الأردن، ارتدت فيه العروس ثوبًا يستلهم التراث السعودي من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصيرفي.
دويتو خاص
وكشفت مصادر إعلامية أردنية، في وقت سابق، عن أسماء الفنانين الذين سيشرفون على غناء زفاف العروسين.
وسيشارك الفنان السعودي محمد عبده في دويتو غنائي خاص إلى جانب الفنان الأردني عمر العبداللات.
وجاءت كلمات "الدويتو" من كتابة الشاعر السعودي صالح الشادي، وتوزيع الدكتور أيمن عبدالله، بينما لحنها العبداللات بنفسه.