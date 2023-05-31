ماذا أهدى الملك عبدالله وليَّ عهده بـ"زفة العريس"؟

أهدى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني نجله وليَّ العهد الحسين بن عبدالله، اليوم الأربعاء، "سيفًا هاشميًا" يرمز للعدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه على الآنسة السعودية رجوة آل سيف.

جاء ذلك خلال وليمة العشاء (زفة العريس)، والتي تسمَّى في الأردن "القِرا"، وتسبق عادةً حفل الزفاف بيوم، والذي من المزمع أن تقام مراسمه، غدًا الخميس.

وزفَّت فرقة فلكلورية أردنية، وليَّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسط أهازيج وأغانٍ تراثية، جرى عادة غناؤها خلال حفلات زفاف العرسان في الأردن.

وارتدى الأمير الحسين، الزيَّ العربي التراثي والذي يتكون من شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض، والثوب الأردني وتعتليه النصية أو الجُبة، من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبّة باللون الذهبي، ويعتلي اللباس حزام المسدس المصنوع من الجلد والذي يحمل تطريزًا باللون الذهبي.

وتخللت حفل العشاء، الذي حضره أكثر من 4 آلاف شخص، عروض فنية لعدد من الفرق الفلكلورية الأردنية، ووصلة غنائية قدمها مطربون أردنيون، بالإضافة إلى موسيقى عزفها جنود يتبعون للقوات المسلحة الأردنية.

وطلب الملك عبدالله الثاني، من الأمير الحسين ولي العهد أثناء إهدائه السيف أن يُبقيَ "مخافة الله بين عينيه"، داعيًا له بالخير والتوفيق مع عائلتيه الصغيرة والكبيرة.

وقال في كلمة: "قبل 28 سنة، أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالحسين”، مضيفًا: “واليوم، كلي فخر فيه، بعزيمته وطموحه الكبير لبلده، ومحبته وتفانيه لعمله، واليوم يكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة في حياته.