تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين

هو الأول منذ سنوات طويلة.. حفل زفاف ملكي مهيب يترقّبه الأردنيون لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

مراسم حفل الزفاف ستبدأ بعقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة السيف في قصر زهران بالعاصمة عمّان، وهو القصر الذي شهِد حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملك الراحل الحسين بن طلال، وسيكون هنالك موكب أحمر سيسلكه العروسان ويجوب عددا من شوارع عمان، أما في قصر الحسينية فإنه سيقام حفل استقبال بمناسبة الزِفاف.

الملكة رانيا العبدالله والدة العريس ستقيم قبل حفل الزِفاف بأسبوع مأدبة عشاء في قصر رغدان، سيحضره العديد من الأميرات والسيدات والآنسات بحضورِ عائلتي العروسين وشخصيات نسائية من مختلف المناطق الأردنية.

الملك عبدالله الثاني سيقيم حفل عشاء كبير يُعرف بالأردن باسم "القرا" بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء العشائر والمخيمات، وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية في الأردن.

ومن المتوقع أن يشاركَ زعماء وقادة دول وشخصيات عامّة، عربية وعالمية بحفل زفاف ولي العهد الأردني.