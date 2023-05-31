الأردن يستثني المسؤولين الإسرائيليين من حضور زفاف ولي العهد

قال مسؤول إسرائيلي، إنه لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل السيف، يوم غد الخميس، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

وقال إن ذلك يأتي على الرغم من أن الضيوف الرئيسيين هم من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم، وقد تمت دعوة بعض سفراء بعض الدول، من بينها المملكة المتحدة.

وأضاف: "لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي في عمّان، ولا الرئيس يتسحاق هرتسوغ".

يذكر أن تصاعد التوترات والعنف في المسجد الأقصى في القدس مؤخرا، أدى إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الأردن وإسرائيل، كون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.