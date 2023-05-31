الأردن يستثني المسؤولين الإسرائيليين من حضور زفاف ولي العهد
قال مسؤول إسرائيلي، إنه لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل السيف، يوم غد الخميس، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.
وقال إن ذلك يأتي على الرغم من أن الضيوف الرئيسيين هم من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم، وقد تمت دعوة بعض سفراء بعض الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأضاف: "لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي في عمّان، ولا الرئيس يتسحاق هرتسوغ".
يذكر أن تصاعد التوترات والعنف في المسجد الأقصى في القدس مؤخرا، أدى إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الأردن وإسرائيل، كون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
وكانت الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل واللاعبون الرئيسيون الآخرون في المنطقة، قد كثفوا جهودهم لتهدئة التوترات خلال شهر رمضان الماضي، الذي تزامن أيضًا مع عيد الفصح اليهودي، حيث كان الأسبوعان الأوّلان من رمضان هادئينِ إلى حد كبير، لكن الوضع تصاعد بعدهما عندما داهمت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي، لإبعاد الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى.
وندد الأردن بشدة بالاقتحامات وحمَّل إسرائيل مسؤولية التصعيد، ومنذ ذلك الحين، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية ما لا يقل عن 11 بيانًا وتغريدة تدين فيهما وتنتقد سياسة إسرائيل تجاه المسجد الأقصى.