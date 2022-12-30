قصة لاجئ عراقي وصل "القارة العجوز" بعد 12 محاولة فاشلة

ويشير علي، وهو من مدينة الأنبار العراقية، إلى أنه تخلى عن دراسته، وقرر الهجرة بسبب الوضع الأمني غير المستقر ومشكلة البطالة.

ويؤكد أن" فرص العمل نادرة وغير متوفرة في العراق، وهي تدعم العمالة الوافدة على حساب أبناء البلد"، وفق ما أوردت قناة" black box" على موقع "يوتيوب".

ويكشف اللاجئ العراقي تفاصيل رحلته التي انطلقت من تركيا ولم تكلفه في بداياتها غير ثمن هاتفه، والمواقف القاسية والمرعبة التي واجهها خاصة أثناء عبوره اليونان.

يقول: "الخطوة الأولى كانت إقناع عائلتي بالسفر إلى تركيا فقط، اضطررت للكذب عليهم في البداية، لأنهم كانوا يخشون علي من الهجرة، كان يعتبرون ذلك طريقا حقيقيا للموت".

ويلفت إلى أنه "لم يكن بحوزته المال للسفر إلى تركيا ما اضطره لبيع هاتفه واقتناء فيزا".

ويضيف: "لم يكن بحوزتي غير 350 دولارا، وهو ما جعلي أسافر إلى تركيا عن طريق الباص رفقة صديقين لي".