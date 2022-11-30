لاجئ عراقي: هربت من جحيم إلى آخر بعد 31 محاولة تسلل لأوروبا

وصل لاجئ عراقي إلى سويسرا بطريقة ذكية ودون مهربين أو حتى دفع أموال، حيث استعان في رحلته الخطرة بالدراجة الهوائية، متحديا الصعاب التي تعرض لها منذ انطلاقه من تركيا إلى اليونان ومنها إلى دول أوروبية عدة.

وقرر علي مغادرة مدينة الأنبار العراقية لفقدانه وعائلته الإحساس بالأمان منذ أن اجتاح تنظيم داعش المدينة عام 2014، ليخوض "معارك شرسة في رحلة لجوئه هربا من هذا الواقع"، حسب وصفه.

ويروي علي لقناة "black box" على موقع يوتيوب تفاصيل مغامرة لجوئه الشاقة التي تعرض فيها لصعاب جمة كالمشي أيام طويلة في جبال اليونان الوعرة، والجوع، والعطش، وملاحقة الشرطة، لكنه تجاوز كل ذلك وحقق حلمه ووصل إلى سويسرا.

ويقول علي: "كانت نقطة الصفر عام 2020 حين قررت التوجه نحو تركيا، للهروب من جحيم بلدي الذي بتنا غرباء فيه"، مستدركا: "لكنني اكتشفت أنني في جحيم آخر، لأقرر بذلك التوجه نحو اليونان".

وكشف علي أنه قام بـ31 محاولة تسلل نحو أوروبا، حيث انطلق مشيا على الأقدام من مدينة أدرنة نحو جبال اليونان.