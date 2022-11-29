قصة لاجئ عراقي "مرفوض" عاد إلى هولندا بشاحنة ‎‎

أجبرت الإجراءات الأوروبية المشددة حيال المهاجرين لاجئا عراقيا على العودة إلى بلاده بعد تصنيفها كبلد آمن، لكن تمسكه بحلم اللجوء قاده للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية خلال رحلة لجوء ثانية إلى هولندا.

ولم يسمح أيوب، وهو من أصل عراقي-تركماني، أن يتبدد به اليأس بعد أن سحبت منه هولندا سنة 2010 الحماية وحق اللجوء كحال الكثير من العراقيين، بل تحدى الصعوبات في رحلة عودة شاقة وأكثر خطورة من سابقتها.

ويروي أيوب لقناة "black box"على موقع يوتيوب، تجربته والأيام الصعبة التي كان يعيشها وهو دون أوراق رسمية ولا يمتلك حق البقاء داخل الأراضي الهولندية، إلى أن قرر العودة إلى العراق، لكنه لم يقبل أن ينهي صفحة اللجوء بسهولة، حيث عاد في مرة ثانية إلى هولندا مجازفًا بنفسه عبر التهريب في شاحنة.

ويقول أيوب، الذي ينتمي لمدينة كركوك العراقية "أنا من الأشخاص الذين تمت إعادتهم من هولندا إلى العراق بعد أن سحبت الإقامة مني قسرًا سنة 2010".

وقرر أيوب، وهو مهندس معماري، مغادرة وطنه سنة 2005 بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية نحو تركيا، ومنها توجه إلى السواحل اليونانية بعد أن قرر الهجرة نحو أوروبا عن طريق البحر، غير أن محاولاته حينها باءت بالفشل.