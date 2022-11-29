لاجئ عراقي يسرد قصة هروبه من "الدرون" في غابات أوروبا

خاض شاب عراقي رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر، حيث ضل الطريق في غابات أوروبا وعاش لحظات رعب وخوف حقيقية بسبب مراقبة طائرات دون طيار "الدرون"، لكنه تمكن في النهاية من النجاة والوصول أخيرا إلى ما وصفه بـ"جسر الأحلام" في ألمانيا.

ووصل علي إلى ألمانيا في أغسطس الماضي، قادما من مدينة بابل العراقية التي غادرها تاركا وراءه آمالاً ضائعة؛ بسبب ما خلفته الصراعات السياسية من عنف وطائفية وفساد، وفقا لقوله.

وتحدث علي، وهو لاعب كرم قدم ويعمل في مجالات عدة، لقناة"black box "على موقع يوتيوب، عن تفاصيل رحلة الموت والضياع التي عاشها في غابات أوروبا وسط استهتار المهربين بحياتهم.

ويقول علي: "الوضع لا يُطاق في العراق، لذلك قررت أن أجمع الأموال ثم أهاجر عبر طريق الهجرة الجديد بين روسيا وبيلاروسيا".