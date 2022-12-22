حملة "شرسة".. هل تغلق أوروبا أبوابها في وجه اللاجئين "نهائيًا"؟

"عصر اللجوء الذهبي انتهى"، مقولة يتداولها، مؤخرًا، الكثير من اللاجئين الذين وطأت أقدامهم أرض أوروبا، منذ العام 2020، لكن وعلى ما يبدو، تقارب كل عصور اللجوء بمختلف تصنيفتها على الانتهاء، أو تستعد لكتابة فصولها الأخيرة.

ويأتي ذلك وسط مواصلة الدول الأوروبية جميعها تشديد إجراءات اللجوء، وتوسيع قوائم الرفض لطلبات اللجوء بوتيرة متسارعة، في محاولة لخلق عامل ردع لأي لاجئ يفكر بخوض رحلة لجوء نحو القارة الأوروبية.

وبين إجراءات ضبط الحدود، والعنف المتصاعد على البوابات الحدودية، إلى تعقيد إجراءات استقبال اللاجئ وحصوله على حقوقه، أصبحت رحلة المهاجر مضنية حتى بعد وصوله إلى بر الأمان، وصار قبوله كلاجئ من المحاولة الأولى حلمًا صعب المنال، وإن تحقق، سيحتاج إلى سنة على أقل تقدير.

وأصبحت الخطط الجديدة للحد من أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، عنوانًا صريحًا يندرج بشكل يومي في بيانات الدول الأوروبية منذ سنوات، لكن عوامل الردع أصبحت أكثر ضراوة، والترهيب بقرارات الترحيل والانتظار لسنوات، تمكن من خلق رادع لأي شخص كان يظن أن الخطر يكمن فقط في الرحلة مع المهرب أو الغرق في البحر أو التيه في الغابة.