كورونا يغير طقوس الدفن عند المسلمين‎ واليهود في أرض فلسطين

دفع ارتفاع عدد الوفيات؛ جراء أزمة كورونا، المسلمين واليهود، إلى تغيير طقوس الدفن والحداد، في الأراضي الفلسطينية.

ففي إسرائيل عادة ما يوارى المتوفى من اليهود الثرى في ثوب فضفاض وكفن دون نعش، أما الآن فيتم نقل جثث ضحايا كورونا لكي يقوم بتغسيلها أفراد يرتدون ملابس وقاية كاملة، ويتم لفها بغطاء بلاستيكي محكم.

وقبل الدفن تُلف الجثث بالبلاستيك مرة أخرى.

وقال ياكوف كيرتس، الذي يعمل لدى منظمة شيفرا كاديشا؛ وهي الجماعة الرئيسية التي تشرف على دفن اليهود، الإسرئيلين: ”المشاعر متباينة جدا.. لا ندري ماذا نتوقع. ولا نعرف كم عدد الموتى الذين سنتولاهم. المخاوف كثيرة“.

من جانبه، يقول الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، إن فتاوى جديدة صدرت للتعامل مع المتوفين من مرضى كورونا عند الدفن.

وأضاف، أن هذا الأمر فرضته الضرورة، ”والضرورات تبيح المحظورات“، ومن ثم لا يتم تغسيل الميت أو لفه بالكفن ويدفن في كيس بلاستيكي.

وأعلنت إسرائيل عن 29 حالة وفاة بالكورونا، حتى الآن، أما الفلسطينيون فأعلنوا عن حالة وفاة واحدة.