 استشهاد فلسطيني قرب باب الأسباط بالقدس بزعم طعنه ضابطا إسرائيليا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

استشهاد فلسطيني قرب باب الأسباط بالقدس بزعم طعنه ضابطا إسرائيليا (فيديو)

استشهاد فلسطيني قرب باب الأسباط بالقدس بزعم طعنه ضابطا إسرائيليا (فيديو)

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني في باب الأسباط بالقدس المحتلة ما أدى إلى ستشهاده على الفور.

وزعم جيش الاحتلال أن الشاب الفلسطيني المقتول أطلق النار على أحد الضابط تاإسرائيليين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، قرب باب الأسباط، وأغلقت كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، والقدس القديمة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية من مكان العملية، يسمع فيها أصوات إطلاق نار، فيما تهرع للمكان قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب ذلك، شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة، وأغلقت أبواب القدس القديمة، وحاجزي مخيم شعفاط والزعيم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المركبات على الحاجزين المذكورين، ومنعتها من الدخول إلى القدس أو الخروج منها.

في ذات الإطار، استشهد شرطي فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، ليرتفع عدد الشهداء اليوم الخميس، لاثنين.

ونقل تلفزيون فلسطين الرسمي، عن مراسله في مدينة جنين أن حصيلة الشهداء في مدينة جنين ارتفعت لاثنين.

وقال منير الجاغوب، الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة فتح، إن الشهيد الثاني شرطي فلسطيني، ويدعى طارق بدوان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الاحتلال الإسرائيلي
المسجد الأقصى
تاغ
فلسطين المحتلة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث