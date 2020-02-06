استشهاد فلسطيني قرب باب الأسباط بالقدس بزعم طعنه ضابطا إسرائيليا (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني في باب الأسباط بالقدس المحتلة ما أدى إلى ستشهاده على الفور.

وزعم جيش الاحتلال أن الشاب الفلسطيني المقتول أطلق النار على أحد الضابط تاإسرائيليين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، قرب باب الأسباط، وأغلقت كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، والقدس القديمة.

#عاجل| أنباء عن إصابة ضابط إسرائيلي في عملية طعن عند باب الأسباط في القدس القديمة والسلطات الإسرائيلية تطلق النيران على شاب#إرم_نيوز pic.twitter.com/nTQDBytweP — إرم نيوز (@EremNews) February 6, 2020

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية من مكان العملية، يسمع فيها أصوات إطلاق نار، فيما تهرع للمكان قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب ذلك، شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة، وأغلقت أبواب القدس القديمة، وحاجزي مخيم شعفاط والزعيم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المركبات على الحاجزين المذكورين، ومنعتها من الدخول إلى القدس أو الخروج منها.

في ذات الإطار، استشهد شرطي فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، ليرتفع عدد الشهداء اليوم الخميس، لاثنين.

ونقل تلفزيون فلسطين الرسمي، عن مراسله في مدينة جنين أن حصيلة الشهداء في مدينة جنين ارتفعت لاثنين.

وقال منير الجاغوب، الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة فتح، إن الشهيد الثاني شرطي فلسطيني، ويدعى طارق بدوان.