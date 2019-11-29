صاروخ من غزة يسقط في إسرائيل وجيش الاحتلال يرد بقصف مواقع لحماس 

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء الجمعة، في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل، بالمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، فيما رد جيش الاحتلال بقصف موقع لحركة حماس في القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته القناة ”12“ العبرية (الخاصة)، أنّ الصاروخ الذي وقع في منطقة مفتوحة لم يوقع أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ونوهت القناة إلى أن الصاروخ وقع في منطقة مفتوحة في مجلس الإقليمي ”أشكول“ جنوبي إسرائيل. وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، بحسب قناة ”كان“ الرسمية.

وردًا على سقوط الصاروخ، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مرصدًا عسكريًا في منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون سقوط إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن طائرة عسكرية ”أغارت على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل“.

وقالت مصادر محلية، إن قصفا عنيفا من صواريخ من نوع F16، استهدف موقعين تابعين لكتائب القسام في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأضافت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع فلسطين بصاروخين على الأقل، كما استهدف طيران الاستطلاع موقع عسقلان غرب بيت لاهيا. وفجر اليوم، شنت مقاتلات الاحتلال غارات استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة، في ظل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع.

واستشهد طفل فلسطيني، مساء الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي صوب متظاهرين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتنص تفاهمات وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد التصعيد الأخيرة في القطاع، على وقف استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.