مكان مخصص لكبار الشخصيات.. شاهد أين يقيم السعوديون العالقون في موسكو بسبب ”كورونا“

حقق مقطع فيديو لشاب سعودي، نسب مشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة من نشره، بعد أن ظهر في فندق مخصص لكبار الشخصيات في العاصمة الروسية موسكو.

وظهر الشاب في الفيديو لحظة دخول الفندق، حين رحبت به إحدى المضيفات، قبل أن يتوجه لغرفة واسعة تضم عدة أقسام، وقال إن السفارة السعودية في موسكو، حجزتها له، لتعذر عودته لبلاده بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

وكشف الشاب عن كونه واحداً من عدة سعوديين يقيمون في الفندق الفخم، بعد أن تلقت سفارة الرياض في موسكو، توجيهات باعتبار جميع السعوديين العالقين في العاصمة الروسية ضيوفاً عل حكومة بلادهم لحين عودتهم إلى المملكة.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الفيديو عبر حسابه في تويتر، مساء الأربعاء، قبل أن تتجاوز نسب مشاهدة المئة ألف في غضون ساعة.

المواطن السعودي في نهج دولة وقادة.. هو الأهم ???????????????????????? pic.twitter.com/QiZhT2fOqX — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 18, 2020

وقال الصحفي السعودي سلطان المهوس، إن الفندق الذي يقيم في السعوديون في موسكو، من أغلى الفنادق في روسيا، وكان مخصصاً خلال مونديال كأس العالم الأخير الذي استضافته البلاد، لكبار الشخصيات بالعالم ولكافة مسؤولي اتحاد كرة القدم الدولي (الفيفا) ونجوم العالم.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الأربعاء، إلى 238 حالة، تعافت منها 6 حالات، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.

وأوقفت السعودية العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة كورونا.